在热闹有趣的西南偏南大会上，中国公司开始发出自己的声音

震天的音乐、遍布全城的电影首映礼和一场接一场的演讲，又一年西南偏南在3月上演，在长达半个月的时间里再次将得克萨斯州的奥斯丁变成一座喧嚣的都市。

西南偏南(South by Southwest,简称SXSW)是已经拥有31年历史的一场盛大的文化盛会，创办于上世纪80年代末。奥斯丁被称为得州甚至美国的音乐首都，而SXSW最早是当地最大的音乐节，后来逐渐加入了电影（特别是短片和纪录片）和“互动”节（interactive)的板块。

音乐和电影不必多解释，而“互动”所代表的，是互联网时代的美国职业人士对于营销的一种全新理解。你的确在SXSW的会场上看到一些创业公司的展台，就像在其他贸易展会上一样。但在奥斯丁，采用创新、颠覆甚至放肆的创意去设计一场互动式的体验，才是SXSW互动节的真谛。在这里，投入巨资打造一个够酷的，即便能直接带来用户、销售订单和收入的营销企划，反而被所有人欢迎和鼓励。

在这一点上而SXSW2018并没有让大家失望。

美国最著名的娱乐内容工厂HBO，以自制剧《西部世界》中的淡水镇(Sweetwater)为蓝本，在奥斯丁的市郊搭建了一座主题公园”Westworld Experience“，在SXSW的现场演绎一个人工智能觉醒的狂野西部故事。为了接近真实，HBO聘请了超过60名演员和工作人员饰演剧中出现或未出现过的角色，着一身两百年前的牛仔服饰，换上标准的南方口音，帮助观众一起探索剧情的发展。

这场活动堪称SXSW2018上最优秀的互动体验——HBO为3500名参观者准备了门票，最后决定为额外数千名临时排队的观众敞开大门。

在花费5个星期搭建的淡水镇中，参观者和街上的妇女搭讪，或者从酒保的嘴里套出消息，抑或被卷入一场突如其来的枪战——一切体验在几杯威士忌下肚之后变得更加亦幻亦真。我们的硅谷公众号“硅星人”(guixingren123)对这个互动体验做了详尽的探访报道，欢迎移步阅读。

正如前述，高级的、大规模的互动体验总是需要大量的资金投入，因此那些最优秀的案例，每年通常都来自于大公司，而非那些指着融资过日子的创业公司。其他值得提及的案例，海包括梅赛德斯·奔驰、Google等等。

排除掉茫茫多的区块链演讲和不明就里的“禅修vs自动驾驶”对话，Google的欢乐屋或许是今年SXSW上科技含量最高的互动展览。智能音响是这两年最火的新硬件，而Google和亚马逊相比仍是后起之秀，急需证明自己。在SXSW上，Google在主会场东边不远的一条路上改装了几幢建筑，其中有一幢被改装成了一个欢乐屋，里面有各种互动的迷你游戏，玩家需要说出正确的语音指令才能过关——其实并没有什么唯一的正确答案，因为Google Assistant语音智能助手在自然语言理解上能力超强的，只要答案意思和标准答案相似，都可以顺利通关。

欢乐屋里有不同的房间和区域，你可以让Google Assistant在炒菜时帮你添加佐料，或者远程控制自动猫砂盆换砂，以及最基本的——语音控制关灯、听音源等。通过这个欢乐屋，Google想要让人们领会到智能语音助手能力的强大，尽管多少有些夸张的成分，比如在这个屋子里居然还可以用语音控制机器臂叠衣服……

除了作为科技公司和传统品牌的营销盛宴，SXSW也是各大媒体追逐的盛会。过去的一年中，包括Mashable在内的美国的流行文化新媒体，在财务上过的并不宽裕，但Mashable仍会每年在SXSW主会场附近举办一个持续数天的盛大party：Mashable House。这场party堪称品牌的盛宴，它的特色即是为传统品牌提供创新的展示灵感。很多在美国算不上很潮流的品牌，都在Mashable的策划帮助下做出了新的营销尝试，比如在今年，美国的快餐品牌Wendy‘s居然在现场推出了一张混音专辑。

电影，电影，看不完的电影！这也是SXSW的一大特色。而互动节和电影节在议程安排上上有几天重合这件事，对于互动节的参会者——大部分参会者来说既幸福又可惜。幸福的是逛累了或者实在没有好玩的议程，可以去看场电影换心情，而可惜的是大部分好看的片子排队都要排队很久，累上加累……

而在今年SXSW上，斯皮尔伯格的《玩家一号》预告片和即将发行的《星球大战：最后的绝地武士》纪录片，是排队最多的两部电影。特别是后者，由世界顶级的专业纪录片团队在原片拍摄的六个月期间，在片场同步拍摄并同时剪辑。这意味着这部纪录片的剪辑制作时间比原片还要多至少半年的时间，画面、卡司上却和原片不相上下。

在会场上，数千观众围观了《好莱坞报道者》采访原片导演瑞恩·约翰逊。他介绍了自己和马克·汉密尔（饰演卢克·天行者）之间“亦敌亦友”的关系，以及备受观众爱戴的蕾娅公主饰演者卡莉·费雪如何在最近两部星战电影中塑造老年公主的坚忍形象，而这在女性力量重新觉醒的当下颇具意义。

当采访进行到垃圾时间时，约翰逊并没有让在场数千名观众失望。之前并没有出现在特约嘉宾名单里的马克·汉密尔。突然从后台走了出来……这位已经上了年纪的电影演员，除了星战并无太多其他作品，可以说星战和他相互成就了彼此。他还是一位热衷于参加社会话题讨论的社交网络名人，诙谐幽默的风格备受网友喜爱。

他介绍了很多《最后的绝地武士》纪录片都没有放进去的细节：比如本集中楚巴卡身上的毛，是一绺一绺插到服装上的；再比如在片子的末尾，Kylo Ren意识到自己面前是天行者的全息投影而非真人，汉密尔提出让自己的全息投影变大10倍、20倍……幸好最后被约翰逊否决。

不打招呼就突然造访SXSW的名人，除了马克·汉密尔之外，还有另一位在科技界知名度更高的大佬。3月10号下午，在HBO《西部世界》主创和主演见面会的结尾，主创乔纳森·诺兰突然请出了自己的朋友，SpaceX、特斯拉CEO伊隆·马斯克，事实上，《西部世界》并不是一个对于未来科技特别乐观的片子，而掌管着4家科技公司的马斯克，对未来科技有着同样悲观和警惕的看法。

“这个世界上有很多悲观、负面的东西。但生活不只是解决一个又一个负面的事情，总应该有一些事情能够给我们启发和鼓舞，让我们每天早上起来，因为作为人类的一部分而感到激动。这就是为什么我做了这些，”马斯克说。

他指的是今年2月SpaceX首次、成功，而且同时试射了两颗Falcon Heavy重型运载火箭——就是把一辆特斯拉Model 3，里面装了个假人“Starman”送上太空的那次。俄罗斯火箭科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基曾经说，地球只是襁褓，而人类不能永远呆在襁褓里。马斯克笃信这一理念，指出人类现在对于走向太空开始新的生活，已经有了强烈的需要。“太空让我感受到活着的意义，我希望你们也和我一样。”

短短五分钟的时间并未让他尽兴，以至于SXSW会务方在当晚发出了一封全体邮件，告知全体参会者第二天中午将有一场临时的马斯克谈话会。到了第二天早上，票已经全部抢光，会场外面已经排了上百人。乔纳森·诺兰应邀和马斯克再次就太阳能、电动汽车、地下隧道和星际旅行等科技话题进行对话。中间，诺兰再次播放了由他亲自剪辑的Falcon Heavy试射短片，全场掌声雷动。

不论之后，不请自来的大佬会否成为传统，马斯克的突然到访已经在SXSW历史上留下一个里程碑。

同样在本届大会上吸睛度颇高的是中国力量的集体亮相：阿里巴巴、蚂蚁金服、Ofo、摩拜、快手、VIPKID、小鹏汽车、亿航、Yeahmobi等分别在不同行业里，走在中国甚至是世界前沿的科技和互联网公司。

为了提供一个更好的舞台去呈现中国公司参与到美国最大营销盛会的激情，让对中国力量感兴趣的西方观众更高效地和它们对接交流，SXSW主办方专门设置了“聚焦中国@SXSW”(China Gathering)的板块。众所周知，中国企业出海是个难题，对市场和社交网络的不理解使得一些出海的公司做了事情但收不到效果，感到疲惫不堪。在这场长达数天聚焦中国的峰会上，诸多专家和做出成绩的中国公司都分享了自己的经验。

比如，中国移动支付普及度非常高，信用付款正在逐渐兴起，而美国移动支付普及度稍差，信用系统已经十分稳健。蚂蚁金服深刻认识到这些差异，就此调整产品逻辑以适应用户的支付习惯。

而作为一场品牌的盛会，诞生在中国，在全世界都闻名的品牌肯定不能少。在全球化的大背景下，中国公司得以利用来自全球，特别是美国的最新技术和高级技术人才，获得数倍甚至十倍于美国同行业公司的增长和规模化能力。

摩拜和Ofo就是这样的品牌，去年两家公司都进入了美国市场，仍在试水阶段，在一些城市找到了自己的位置，在另一些城市又遇到了问题。聚焦中国@SXSW，乃至于整场SXSW，为它们和美国当地的立法和行政管理部门提供了一个进行沟通的机会。共享单车有能力为交通问题提供部分解决方案，但它们仍需要取得美国社会的信任。

SXSW整体上还是美国本土品牌和潮流人士的聚会，吸引了全世界人们和品牌的参与，就像美国本身是一个移民国家一样，吸引了全世界的人民。或许SXSW的本土性在很长一段时间内都会是人们参加它的原因，但中国公司与日俱增的力量，仍然不容小觑。