预置HomeKit系统：苹果英国建智能社区

各大科技厂商近年来一直在物联网智能家居领域进行发力，虽然智能家居设备如今已经被许多消费者所接受，但是消费者依然面临着一个问题：市场上有这么多品牌的设备可供选择，又有这么多种智能家居生态系统，消费者要如何迈出第一步？苹果公司似乎希望用一种全新的方式为消费者提供答案。他们与瑞典房地产开放商Trivselhus达成了合作，双方将会打造一个全新的社区，社区内的所有房屋都将预置苹果的HomeKit智能家居生态系统。他们希望使用这个方法让亲身体验到HomeKit生态的先进性。

这个小区的名字为Sommar Place，位于英国米尔顿凯恩斯，目前这个社区依然在建设之中。Sommar Place内部有独立的别墅式房屋，也有公寓式房屋，加在一起共有56个住所。和其他住宅不同的地方在于，Sommar Place在建造的时候就预置了苹果的HomeKit生态系统，业主在入住后无需自己购买智能家居设备。

Trivselhus是一家拥有20年经验的地产开发商，在建造Sommar Place社区的时候，他们给每一个住所都配备了支持HomeKit的智能家居产品，业主在入住之后可以通过苹果HomeKit来对这些设备进行控制。

▲内部智能家居设备

以下就是Sommar Place社区内部所使用的智能家居设备：

-娱乐

iPad

Apple TV 4K

HomePod

iPod touch

-能源控制与监测

Netatmo智能温度监控器

Netatmo暖气自动调节阀

Lightwave RF Link Plus hub

Lightwave RF 2插座

Lightwave RF 1开关

-照明

LIFX智能灯泡(E27螺口)

-安全

Elgato Eve Motion无线动作传感器

Netatmo Presence外置安防摄像头

Elgato门窗传感器

Logitech Circle 2摄像头

Danalock智能门锁

-健康

Apple Watch Series 3

Netatmo Healthy Home Coach智能健身教练

-基础设施

Linksys路由器

HDMI传输线缆（用以连接Apple TV与电视）

HomeKit

从智能灯泡到用语音操控的窗帘和加热器，业主在拿到钥匙入住之后就能够立刻使用上这些智能家居设备，享受智能家居带来的便利。

除了智能家居设备之外，业主还将会获得最新的iPad、iPod Touch、蜂窝网络版Apple Watch和Apple TV等设备，这些设备都可以用来对屋内的智能设备进行控制。

Trivselhus英国公司的技术总监保罗·阿姆斯特郎（Paul Armstrong）表示：“过去几年内，我们一直在与苹果公司进行合作，帮助他们打造智能家居展示房间，我们也一直在关注这种技术的实用性。现在看来智能家居很明显是一个很好的平台。随着智能家居设备涌向市场，我们也开始了探索的步伐，确保能够将智能家居与房屋进行深度整合，让房屋拥有尽可能多的智能家居设备，为业主带来良好的居住体验。”

Trivselhus使用的所有智能家居设备都以苹果的Home应用为中心，这是苹果公司针对智能家居设备推出核心控制器。用户在这里可以找到家中所有的智能家居设备，并且可以按照所在的房间进行归类。在于HomePod智能音箱配对之后，用户也可以通过语音来操控这些设备。

用户可以使用Siri轻松控制卧室内的环境温度，或是打开客厅的灯等操作。用户还可以更进一步，通过创造“情景”来一次性操控多个设备。例如，用“Siri，早上好”这个命令让Siri帮你拉开窗帘、打开毛巾架的加热功能、HomePod音箱自动播放今日天气信息和新闻并且打开咖啡壶等。

在刚刚看到这种充满未来感的房屋时，大部分都会下意识的觉得它的价格一定会高的离谱。但是实际上，Sommar Place房屋的价格还真不算特别贵。一个三层高、带有4个卧室以及私人小花园的连栋别墅的价格为大约45万英镑，约合402万元人民币，智能家居设备占据了总价的大约1%。45万的价格在伦敦只能买到一个面积非常局促的公寓。

Trivselhus英国公司管理总监肯·福斯特（Ken Forster）表示：“我们所强调的是生活品质，我们要给业主提供与众不同的体验。我们在市场中的优势就是与众不同，把消费者的需求放在首位。”

▲来自未来的房屋

对于这样一所使用了大量智能网络设备的房屋，有的人也表达了担忧。

福斯特表示：“在考虑将这种技术放入价值可达25万英镑的公寓和45万英镑的别墅的时候，你就必须要保证这些技术和房屋本身不会出现任何风险。技术领域此前发生了多次数据泄露等安全事故。如果我们销售出的房屋也出现了类似的问题，让陌生人破解了业主的智能锁并且进入到房屋内部，那我们就会遇到严重的危机。”

福斯特还说到，一般情况下，门锁和墙内插座等设施如果没有出现损坏，业主是不会去更换的。而在使用了智能门锁和智能插座之后，如果未来几年随着技术的发展这些设备被淘汰了，那么业主该怎么办？Trivselhus认为，他们所选用的智能设备能够避免这种情况的发生，因为就算在技术淘汰或是网络瘫痪的情况下，这些设备也能够像普通设备一样使用，不会给业主的使用带来困扰。

在信息安全方面，HomeKit所收集的所有数据都由苹果公司保管，而且在发给苹果之前，这些数据都经过了加密以及匿名化处理。这意味着即使是苹果自己也无法通过这些数据判别你的身份以及生活习惯。

福斯特表示：“在和苹果合作之初，我们就充分考虑了数据隐私的问题。我们选择了安全的基础设施，无论是业主在家的情况下还是业主在出门的时候，从安全的角度来讲，我们所使用的基础设施都非常牢固可靠。”

Trivselhus和苹果并不是唯一一对想要打造物联网社区的企业，他们在英国还面临着其他公司的竞争，三星就是其中之一。三星与另一家房地产开发商Quintain达成了合作，为Wembley Park社区3000个公寓业主提供数字互联设备。

尽管这样的社区目前数量还不多，但是未来消费者将会在房屋市场内看到越来越多的智能家居房屋。仅Trivselhus一家房地产上就计划在未来3年中在英国打造1000个类似的智能家居房屋。由此可见，智能家居的普及速度可能比你想象的要快得多。