苹果CEO库克呼吁：加强对数据隐私的监管

针对Facebook用户信息发生泄露事件，苹果公司首席执行官蒂姆·库克呼吁，加强对数据隐私的监管以避免数据滥用情况的出现。

上周六，在北京举行的年度中国发展高层论坛上，库克呼吁“精心制定”法规，以防止用户在不知情的情况下，用户信息被整合在一起，并以新的方式被应用。

他的言论将增加Facebook和其他科技公司的压力，这些公司依赖于从数十亿用户中收集海量数据，为他们的产品、服务和销售提供动力。

此前有报道称，Facebook公司许可剑桥分析公司积累了5000万用户信息。消息传出后，Facebook联合创始人马克·扎克伯格才姗姗来迟地为未能更好地管理客户数据而道歉。该社交网络公司的股价在报道公布后下跌了14%。

库克在被问到是否应该鉴于Facebook的事件来限制数据的使用，他回答说：“我认为，这种情况非常糟糕，而且已经变得非常严重，可能需要一些精心制定的监管措施。任何人都能知道你多年来一直在浏览什么网页，你的联系人是谁，他们的联系人是谁，你喜欢什么，不喜欢什么，你生活中的每一个细节——从我个人的角度来看，这种情况不应该存在。”

库克表示，他的公司一直担心世界各地的人们在不知道信息会被如何使用的情况下就将其抛之脑后了。

他说：“多年来，我们一直担心，许多国家的人们可能在完全不知道这些信息会作何使用的情况下就放弃了这些信息，以及在这些数据的基础上所建立的详细个人信息记录。直到有一天出事了，人们才感觉非常气愤，因为他们完全不知道自己的信息另作他用了。不幸的是，这个预言不止一次地应验了。”

美国顶级高管本周末齐聚北京，其中包括谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊和IBM首席执行官金妮·罗梅蒂。他们均处于一场酝酿中的贸易战阴影之下，原因在于美国总统唐纳德·特朗普准备对中国商品加征关税，这可能影响价值逾500亿美元的商品。

在美国政府正式公布关税细节之前，这一事件对美国公司的影响将难以评估。库克说，他对这个问题持积极态度，他本人也参与了辩论。他说：“拥抱开放的国家会表现出色，而不开放的国家则不然，这不是在双方之间进行分割的问题。我认为冷静的头脑才会处于上风地位。”