MUSO报告：美国盗版资源站点访问最多，中国第18

IT之家3月26日消息 近日反盗版的国际咨询公司MUSO发布了2017年的年度报告，其中的数据显示，去年盗版资源网站访问量达到了3000亿次，比前一年（2016年）提高了1.6%。美国是访问盗版站点次数最多的国家，共有279亿次访问；其后分别是俄罗斯、印度和巴西，中国位列第18。

根据该统计，盗版资源网站访问最多的十个国家分别是：美国（279亿次）、俄罗斯（206亿次）、印度（170亿次）、巴西（127亿次）、土耳其（111亿次）、日本（106亿次）、法国（105亿次）、印度尼西亚（104亿次）、德国（102亿次）、英国（90亿次）。中国的盗版资源访问次数为46亿次，排在第18位。

除了整体访问数量上升，MUSO的统计还显示了不同领域中盗版发生的趋势。其中电视节目、音乐作品的盗版网站访问比前一年分别上升了3.4%和14.7%，访问量分别达到1069亿次和739亿次；电影相关的盗版网站访问则下降了2.3%，次数为532亿次。

该报告还呈现了盗版行为的其他特性。例如，有53%的盗版活动发生在未获许可的流媒体平台，意味着这类平台成为了最受欢迎娱乐消费媒介。此外，94%的电视盗版行为和77%的电影盗版发生在美国。通过手机端访问盗版资源网站的比例达到了87%，PC端则为13%。

此外，通过Torrent（P2P、BT下载）的盗版行为出现了复苏迹象。MUSO公司猜测，出现这一现象的原因是盗版站点遭到封锁或关停。