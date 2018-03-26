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彻底退出东南亚市场，新马泰游从此再无Uber可“打”

2018-3-26 15:31:01来源：爱活网作者：Picca责编：马卡评论：

Uber终于退出了他们烧钱烧了五年都还没实现盈利的东南亚市场，而接盘的自然是它在当地最大的竞争对手Grab，而根据协议，Uber可以从中拿到Grab公司最多30%的股份。而在继退出中国之后，Uber此番失掉了亚洲第二大的打车市场，他们的业务重心自然会开始向其他区域偏移。

在2013年打入东南亚市场时，Uber还曾是一脸人畜无害的样子，但仅过了一年，他们就开始与Easy Taxi、Grab以及Go-Jek展开了市场攻略战，此后更是不断的重复融资加烧钱的桥段。Easy Taxi作为传统出租车公司虽然拥有数量可观的司机雇员，但奈何转型困难，硬撑两年后最终出局。而Go-Jek则龟缩在印尼市场而不参与混战，所以整个东南亚打车市场最终变成了Uber和Grab互斗。Grab拿到了十数亿美元的融资，并且在本土化方面做得要比Uber更好，而Uber则不仅资金方面不落下风，在撤出中国市场后还将大量的人力资源转移到了东南亚，所以这似乎是一场势均力敌的较量。

但在战斗时间拉的过长后，虽然Grab和Uber都显露出了疲态，司机和乘客们的补助变得越来越少，但出身东南亚，对东南亚文化和本地化经营更为得心应手的Grad显然还有更多可以呼吸的空间。而在去年软银向Grab注资25亿美元后，Uber似乎终于吐出了自己在东南亚市场的最后一口气，Grab也宣布自己拿下了东南亚手机打车市场中95%的份额。

当然Uber理论上不应该如此早早的缴械投降，但软银在今年年初拿下Uber15%的股份后，他们在Uber已经拥有了相当的话语权。软银自然不会希望自己投资的两家公司窝在同一个市场烧钱，所以Uber退出东南亚成了水到渠成的事儿。而软银也表示Uber未来应该吧注意力放在如何盈利方面，比如主攻欧洲、北美、拉丁美洲和澳洲市场。至于亚洲？看看软银手里的滴滴和Grab，还有Google和腾讯一起默默支撑的Go-Jek就知道，Uber大概是不会再回到这里了。

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关键词：Uber东南亚

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