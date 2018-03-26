玩家把《我的世界》打造成一座超大规模农场：全自动灌溉

IT之家3月26日消息 对于部分高玩来说，《我的世界》不再是一款游戏，而是一片可以自由挥洒创意的园地。比如说在《我的世界》里修一座故宫、打造一座巨型都市、还原天空之城等等，这些玩家的创意和耐心，都令人感到叹服。

日前，又有玩家把《我的世界》打造成了一座规模超大的农场，并且能够实现全自动灌溉。

从这位玩家晒出的游戏截图可以看出，整座农场的规模看起来非常大，并且规划得有模有样。在晒出的农场全景图中，整块田地几乎为一个圆形，巨型喷洒器转一圈即可完成全农场的浇水任务。