在恶性通胀的委内瑞拉，比特币如何成为“硬通货”

3月26日消息，据国外媒体报道，在世界各地，比特币主要是一种投机性投资，其飙升的价格往往被人们视为数字货币泡沫。而在委内瑞拉，由于国家的通货膨胀率畸高，持有数字货币成为了当地民众的生存手段。《连线》日前撰文指出，通胀率使得委内瑞拉成为了一个有趣的数字货币实验室，在这里数字货币既是真正的货币，也是财产保值的可行途径。

当胡安·平托(JUAN PINTO)在电影院的售票柜台前排队时，他拿出手机，将一定数量的比特币兑换成足以支付电影票的委内瑞拉玻利瓦尔币。平托住在委内瑞拉，但没有保留任何本国货币。三年前，这位29岁的年轻人辞去了机械工程师的工作，并将自己的职业生涯生命贡献给了数字货币，当时他说自己“爱上了这项技术”。当然，委内瑞拉摇摇欲坠的经济现状也起到了推泼助澜的作用。“作为委内瑞拉人，身处这种境地，我更愿意承担一些风险，”平托如是指出。

在美国，比特币主要是一种投机性投资，其飙升的价格被比作一种泡沫。但在委内瑞拉，去年全国的通货膨胀率高达2,616%，而数字货币已经不仅仅是解决限制外汇持有的一种方法，在某些情况下这还是一种生存手段。畸高的通胀率使得委内瑞拉成为了一个有趣的数字货币实验室，在这里数字货币既是真正的货币，也是财产保值的可行途径。随着政府印制的玻利瓦尔币越来越多，其价值也在直线下降；最近委内瑞拉政府甚至发行了面额10万的玻利瓦尔币，但黑市的兑换价格低于50美分。相比之下，比特币持有者却拥有大多数人没有的东西：一种物有所值的货币。

官方称之为“强势玻利瓦尔”（strong bolivar）的本国货币去年黑市兑美元汇率下跌了98%。国际货币基金组织预测，2018年该国经济将萎缩15%。就连总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）领导的政府对玻利瓦尔币也丧失了信心，在上个月还推出了自己的数字货币“石油币”（petro）。马杜罗说，政府发行的数字货币背后有石油，黄金和钻石等国家自然资源的支持。

石油币可能是一种新产品。但这种货币是由政府统一控制的数字令牌，在理念与数字货币的初衷并不一致。比特币基于称之为区块链的分布式数字账本技术，会将相关信息分布存储在数百万台电脑上。在2008年金融危机之后创建的这种数字货币并非由任何个人，公司或政府拥有或控制。近年来，许多委内瑞拉人之所以转向使用比特币和其他数字货币，正是因为委内瑞拉政府与此无关。

平托从2015年开始从家中挖掘比特币，这意味着他的个人电脑，也就是所谓的矿机一直在运行相关软件，可以解决复杂的数学问题。随着时间的推移，通过持续的运算可以获得少量的数字货币。目前平托仍有六台矿机，但出于安全考虑，他将这些机器全部发给了中国的一位业务合作伙伴。

委内瑞拉的低廉电价低廉使得其成为运行高能耗采矿计算机最受欢迎的地区之一，但它也是世界上最危险的地方之一。在家里开采比特币是在委内瑞拉赚取外快的一种简单方法，但平托坦言，它也会给自己带来很多麻烦。控制电力供应的马杜罗政府已经对个别住宅中用电量过高的现象感到不满，有时政府部门会有针对性地上门搜查，要么没收机器，要么勒索矿工，有时甚至会逮捕和拘留他们。平托说他听说过太多这样的故事，对他而言，在委内瑞拉境内采矿性价比太低。是不值得的。

一位不愿意透露姓名的加拉加斯软件开发人员表示，他将五台矿机分别放置在五个不同的朋友家中。平均而言，他每个月从一台矿机上开采出的数字货币价值为300美元至500美元不等。在委内瑞拉，像他这样的聪明矿工都会把机器分开设置，这样以来单一住宅的用电量就不会有明显地增加。

由于房主已经离开了这个国家，所以这位开发商设置矿机的一些房屋处于空置状态。一方面房主收取开发者矿机营收的30%，而在另一方面，这些机器在运行中也使用了电力，使得空置房子从用电角度看似乎还住有人。换句话说，过度采矿可能会使矿工处于危险之中，但恰到好处的采矿行为反过来可以保护空置住宅财物免遭盗窃。

这位开发者说自己工作的薪资很高，足以让自己在委内瑞拉继续生活。但他表示自己不再将任何数字货币兑换成玻利瓦尔币。他坚持把数字硬币当作投资。如果他决定移民，他将不必开设新的银行账户或发送电汇来存取他的加密货币储蓄。

约翰·维勒（John Villar）是委内瑞拉的一名电脑工程师，他的妻子和三个孩子住在加拉加斯。2013年，他意识到自己在两年前无意中开采的比特币价值达到了100美元。“只要有100美元，你就可以像国王一样在委内瑞拉生活一个月，”维勒笑着说。他坦言自己每个月只需50美元便可养活全家。

大约在一年前维勒就不再采矿了，原因和平托类似：他不想生活在恐惧之中。现在维勒的大部分收入来自和数字货币相关的“赏金”，比如说为使用区块链技术的Counterparty等数字货币公司解决复杂的编码错误问题。而能够第一个修复错误的程序员能够获得赏金。维勒表示，最近通过修复代码，自己收集的Counterparty令牌已经快要达到了500个，目前价值约6,500美元。

根据目前的委内瑞拉生活标准来看，维勒称得上衣食无忧。但他也表示，自己的大部分收入用于为患有多发性硬化症的妻子购买药物。能够治疗妻子疾病的药物短缺，在委内瑞拉已经持续了两年时间。为了获得这些药物和其他家居用品，维勒用比特币兑换美元，在线购买产品，并将它们统一发往美国的一家公司，再转寄到委内瑞拉。

另一位从事创意产业工作的委内瑞拉人于2017年3月开始接触比特币，当时一位客户要求用比特币支付一个项目的酬金。一个比特币当时的价值大约是1000美元;自那之后，比特币飙升到大约8,500美元，使得这个项目获利颇丰。从那以后，这个人还接受用比特币支付另外两个项目的报酬，自己也开始购买其他数字货币并通过交易获利。但他并没有大肆宣传自己接受比特币支付，因为出于安全原因，他不希望人们知道他有比特币。

在这位创意工作者位于加拉加斯的办公室里，当被问及委内瑞拉经济的未来时，他说，从他的桌边可以看到下面的街道。人们经常在垃圾堆里翻找食物，很少看到城里的哪个垃圾袋没有被撕开过。

“这真的令人沮丧，”他说，“证明我们的国家有多糟糕。有太多的饥饿和贫穷，我认为随着时间的流逝，情况会越来越糟。”

相比于以美元等外国货币或者数字货币结算酬劳，那些赚取玻利瓦尔币的人生活在完全不同的现实之中。

平托说，那些赚取玻利瓦尔币的人经常处于入不敷出的状态，“每当我去杂货店或者餐馆时经常听到有人抱怨价钱，事实上一顿饭4美元算不上很多，但在委内瑞拉，4美元是一大笔钱。”委内瑞拉的最低工资水平目前徘徊在每月5美元左右。

平托用LocalBitcoins把比特币实时兑换成玻利瓦尔币。买家和卖家都可以通过这个平台兑换货币。在玻利瓦尔币价值几乎每天都在变化的国家，这一点很方便。

平托开办了一家名为Dr. Miner的公司，他一次性收取一定费用，为客户在家中安装一台采矿计算机。客户不需要任何关于密码学甚至挖矿的知识，只要保持软件运行，客户每月就可以获得从200美元到900美元不等的收入。而机器通常需要花费100美元到300美元。

平托说，他的朋友和家人中只有十分之一仍在委内瑞拉。大多数有经济条件的人都离开了这个国家。现在他的全家都在西班牙，他表示自己很快也可能会去那里。但就目前而言，他和其他一些留下来的人一样，必须管理自己的家族资产，而且他也在使用数字货币。当他发现他父亲在加拉加斯的公寓的意向租客也有比特币时，就协商承租人用比特币支付一半的押金（六个月租金）。在达成协议后，承租人向平托发送了比特币;平托随后将其转让给他在马德里的兄弟，他的兄弟再通过LocalBitcoins平台将其兑换成美元。不到一个小时的时间，平托父亲的公寓租金就进入了他的西班牙银行账户，这中间省去了国际电汇花费的时间和费用。

数字货币对委内瑞拉这种病态国家的吸引力是显而易见的，它省去了人们对政府和银行的需要，并将生活在乱世之中的人能把控制权掌握在自己手中。目前，比特币主要在委内瑞拉的中上层社会流动，比如说那些拥有大学学位并且通常拥有多个护照的人，或者拥有多个国外银行账户的人。但需要是创新之母，也许与大多数先前的技术发明不同，比特币将被那些失败而非繁荣的经济体驱动带进主流。