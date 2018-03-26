京东攒机行动派：DIY电脑好时机，最高能省500元

IT之家3月26日消息 随着《绝地求生》的火热，原本已要没落的DIY市场又燃起了新的火焰，不少玩家都要装一台吃鸡主机放在家里坐阵，但苦于硬件价格太高很多玩家一直没舍得下手。今天京东开启了攒机行动派活动，活动中最高可领取500元主机券，想要攒机的小伙伴不要错过啦。

京东攒机行动派优惠券领取地址：PC点此 | 手机点此

活动中有多种优惠券可以领取，即使你要单独购买零部件也可以选择满2000减100元的优惠券，用来买显卡不错哟。购买键盘鼠标可以使用满99减5元的优惠券。

硬盘、处理器、SSD、内存等核心零件都参加此次活动，虽然价格跟平时不会有太多优惠，但是用券合买确实还是能省下大笔银子，因为就算低配吃鸡主机也出不多要5K出头了，8代i5+GTX 1060+16GB+256GB SSD.....好吧小编就不给你细算啦，自己加到购物车你就发现500元优惠券还真的不错。

如果你嫌DIY麻烦，京东也给你准备了多款“品牌”组装主机，以小编的经验来看，这些主机的性价比都很不错，从CPU与显卡来看应该会值回票价，但是羊毛出在羊身上，此类电脑多会从主板与电源下手盈利，购买此类电脑要看好电源功率是否够，如果你家里有闲置电源那么“品牌”主机也是很不错的选择，批量OEM的拿货价肯定比你个人拿货便宜不少。

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