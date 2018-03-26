京东白条要上个人信用报告，了解一下？

京东白条正式上线四年以来，功能越来越像信用卡，比如账单制、支持Apple Pay 闪付等，而接入央行征信系统，则是这款支付工具进一步向信用卡产品靠拢的举措。

近日，京东金融在官方微博上证实，包括金条、白条、京农贷业务均已启动征信接入工作，也就是说，若开通上述业务，那么均会上报至你在央行的信用报告中。

对此，我们主要关注的是以下几点：

1.白条每月更新一次信报

比苏宁“任性付”好一点的是，京东白条不会将每一笔消费都体现在信报上，而是每月按账单更新负债情况。

然而，京东金融官博上说这种做法类似于信用卡模式，笔者就不敢苟同了，信用卡确实会每月出账单，但没见过哪家银行会每月上报一次央行征信系统的，一些银行会时不时进行“贷后管理”，但也只会在信报上显示“贷后管理”的字样。

（被网友吐槽为“记账式”上信报的苏宁“任性付”，图片来自：搜狐）

2.上报主体为“重庆两江新区盛际小额贷款有限公司”

有消息称京东白条在信报的上报主体为“重庆两江新区盛际小额贷款有限公司”，有网友吐槽说这个名字听起来像是什么不正规的公司，不过“天眼查”显示这是京东金融全资子公司“北京正东金控”旗下的控股公司，因此消息应该可靠。

3.上报业务类型为：个人消费贷款

京东白条在信报上是以“个人消费贷款”的名目出现的，这一点与苏宁“任性付”是一样的，而银行发放的信用卡，则是归于“信用卡”条目下。

关于信报上的“个人消费贷款”对于后续信用卡、房贷等业务的申请是否有负面影响，坊间也一直是争论不休，毕竟银行具体的审核标准是不对外公开的。

京东方面的说法是：“白条接入后按时还款还会给征信加分，以后买房买车贷款都会更容易的。”

到底有没有影响，我们也不好下妄下结论。

4.逾期问题

可以肯定的是，如果是在京东白条全面接入征信系统后，白条或金条等业务出现还款逾期，那么肯定是被上报至征信系统的；至于在白条接入征信系统之前出现的逾期行为，京东表示根据央行征信中心的要求，需要上传近一年的白条账单记录，因此如果你在最近一年内有过逾期，即使是已经还清欠款，或者是注销了白条，仍是会体现在信报当中的。

但非恶意短期的逾期，对个人信用是不会产生大影响的。

5.注销白条

如果你不希望今后每月都被白条占一条信报，那么可以将白条注销掉。

京东没有提供自助注销或关闭白条的通道，因此需要通过客服完成操作。在京东金融首页（http://jr.jd.com/）右上角点击“联系客服”，根据提示接入人工服务，要求注销白条，客服会提示注销后很难再次开通，在确认你确实要进行注销操作后，会让你提供以下7项信息中的5项：

姓名

电话

身份证

历史收货人的地址和订单号

白条额度

京东账户名

之后会由专员通过95118号码与你取得联系或短信告知处理结果。注销后，在白条栏目下还是会显示原有的额度，但白条功能已不可用。

如果你只是暂时不想使用白条，但想保留这项功能，可以登录京东金融App，依次点击【首页-白条-白条可用额度-设置-账户安全-锁定白条账户】，自助止付白条。但这只是锁定了白条的支付功能，白条账户依然是开通的，所以仍会体现在信报中。

说了这么多，这个信报到底有多重要？

我们平时提到的“信报”，其全称是“个人信用报告”，由央行征信中心出具，记录了我们的个人基本信息、信贷信息（是否有银行贷款、是否有逾期、信用卡透支记录等），是我们申请贷款、办理信用卡等金融业务的重要依据。

个人可通过央行征信中心官网（https://ipcrs.pbccrc.org.cn/）或至全国各征信分中心查询自己的信报，部分银行（如招商银行）的专业版网银也具备查看信报功能。