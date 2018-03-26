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HTC发布2017财年Q4财报：净亏损3.37亿美元，同比扩大216%

2018-3-26 20:03:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

北京时间3月26日消息，HTC公司(TPE: 2498)今天发布了2017财年第四季度财报。财报显示，HTC第四季度营收为157亿新台币(约合5.40亿美元)，较上年同期的222亿新台币下降29%；税后净亏损为98亿新台币(约合3.37亿美元)，较上年同期的净亏损31亿新台币扩大216%。

股价表现：

图2：HTC股价

HTC今天的开盘价为63.20新台币。截至今天收盘，HTC股价下跌0.90新台币，报收于63新台币，跌幅为1.41%。过去52周，HTC股价最高为83.70新台币，最低为57.80新台币。

第四季度业绩要点：

——营收为157亿新台币(约合5.40亿美元)，较上年同期的222亿新台币下降29%；

——毛利率为-30.8%，上年同期为10.5%；

——营业亏损96亿新台币(约合3.30亿美元)，较上年同期的营业亏损36亿新台币扩大167%；营业利润率为-60.8%，上年同期为-16.0%；

——税后净亏损为98亿新台币(约合3.37亿美元)，较上年同期的净亏损31亿新台币扩大216%，主要源于市场竞争、产品结构、定价以及根据国际财务报告准则认列的库存减记；

——每股摊薄亏损11.93新台币(约合0.41美元)，较上年同期的每股摊薄亏损3.77新台币扩大216%。

业务更新：

——在1月底完成与谷歌公司的11亿美元商业合作协议，即出售智能机代工业务，相关收益将计入2018年第一季度业绩中；

——对业务进行战略评估以优化团队和流程，将各地区业务纳入统一领导下，以便与智能机、虚拟现实业务实现更好的协同效应，进一步利用集团的广泛专业技术。

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关键词：HTC财报

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