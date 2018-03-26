外媒吐槽：苹果，别在广告里跳舞了！

IT之家3月26日消息 从iPhone 7之后感觉苹果的风格变得Open很多，会结合产品放出很多视频广告，闭上眼睛小编在脑海里立马呈现的画面就是AirPods的广告，黑人小哥哥迷幻般的舞步加上节奏恰好的BGM—《Down》，让整个广告变得非常魔性，仿佛身体会不由自主的跟着音乐摇摆....

不过这好像并没有完，苹果似乎特别钟爱在广告中跳舞，不信？我们来回顾一下：

▲这是苹果为iPhone X与Face ID所制作的广告，视频中的小哥哥在逛街的时候边购物边跳舞，好像全世界他只要看一看就都能买下来一样。

▲这是苹果为Apple Watch Series 3与AirPods制作的广告，也是跳舞。这次是一群人跟一个滑板少年的故事，图中的车站是纽约车站，上面就是一家Apple Store。

▲这是苹果在三周前放出的HomePod广告，特点是....有人在跳舞。

▲这是苹果去年圣诞节放出的广告，两个陌生人见面了，然后女主将自己的AirPod分给男主，然后？开始跳舞……

这家外媒的编辑表示：