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外媒吐槽：苹果，别在广告里跳舞了！

2018-3-26 21:33:01来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月26日消息 从iPhone 7之后感觉苹果的风格变得Open很多，会结合产品放出很多视频广告，闭上眼睛小编在脑海里立马呈现的画面就是AirPods的广告，黑人小哥哥迷幻般的舞步加上节奏恰好的BGM—《Down》，让整个广告变得非常魔性，仿佛身体会不由自主的跟着音乐摇摆....

不过这好像并没有完，苹果似乎特别钟爱在广告中跳舞，不信？我们来回顾一下：

▲这是苹果为iPhone X与Face ID所制作的广告，视频中的小哥哥在逛街的时候边购物边跳舞，好像全世界他只要看一看就都能买下来一样。

▲这是苹果为Apple Watch Series 3与AirPods制作的广告，也是跳舞。这次是一群人跟一个滑板少年的故事，图中的车站是纽约车站，上面就是一家Apple Store。

▲这是苹果在三周前放出的HomePod广告，特点是....有人在跳舞。

▲这是苹果去年圣诞节放出的广告，两个陌生人见面了，然后女主将自己的AirPod分给男主，然后？开始跳舞……

这家外媒的编辑表示：

这让我感到很疑惑，为什么和音乐、舞蹈毫无关系的产品、功能，却非要用舞蹈来表现呢？我这里想问苹果的想象力是不是有些枯竭。此前苹果曾经制作出很多大胆且幽默的广告，而且他们的品牌格言就是“Think Deffirent（思考不同）”，现在，他们可能需要再找一个方式来表达用户的快乐了。

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关键词：苹果广告

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