华尔街日报：腾讯音乐估值达250亿美元，预计今年公开上市

IT之家3月26日消息 据《华尔街日报》报道，腾讯音乐的部分股票在私人市场交易中易手之后，该公司的估值最近几周大幅飙升。据其中一位知情人士称，在近期一些股票交易中，腾讯音乐的估值大约为250亿美元，此前的估值约为100亿美元。
由于在香港上市的母公司预计将在今年晚些时候将腾讯音乐上市，市场对腾讯音乐股票的需求一直在增长。腾讯支持的很多公司近期实现了IPO上市，为早期投资者带来巨大的收益。腾讯正在考虑将其音乐业务在香港或纽约上市。
腾讯发言人对此未予置评。
IT之家3月26日消息 据《华尔街日报》报道，腾讯音乐的部分股票在私人市场交易中易手之后，该公司的估值最近几周大幅飙升。据其中一位知情人士称，在近期一些股票交易中，腾讯音乐的估值大约为250亿美元，此前的估值约为100亿美元。
由于在香港上市的母公司预计将在今年晚些时候将腾讯音乐上市，市场对腾讯音乐股票的需求一直在增长。腾讯支持的很多公司近期实现了IPO上市，为早期投资者带来巨大的收益。腾讯正在考虑将其音乐业务在香港或纽约上市。
腾讯发言人对此未予置评。
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