成都推共享单车服务打分制，600分以下将被退市

IT之家3月26日消息 据成都商报报道，成都市交委会同市城管委、市公安局牵头制定了《成都市共享单车运营管理服务规范（试行）》和《成都市共享单车服务质量信誉考核办法（试行）》，即日起实施。

《办法》规定，共享单车服务质量信誉考核等级共分为优良、合格、基本合格和不合格等四个等级，分别用AAA级、AA级、A级和B级表示，考核时间为每年一次。由考核委统一组织，采取企业自评、政府评价和社会评价相结合的方式，基准分值为1000分的计分制，另外加分分值为100分。

周期内综合得分在850分以上，为AAA级，增加车辆投放配额，并给予表彰；周期内综合得分在700分至849分之间的为AA级，不新增投放配额；周期内综合得分在600分至699分之间的为A级，减少投放配额，行业主管部门对企业约谈，督促其加强管理；周期内综合得分在600分以下的或企业未按要求执行政府及行业主管部门要求等的，考核等级为B级，将责令其退出成都市行政区域营运，并纳入企业信用信息共享平台。

值得一提的是，目前杭州共享单车合理投放数量为32-46万，而杭州现在有77万单车；北京市对共享单车的总需求量为172万-201万辆，目前220万辆也已超需求标准。这两市均准备减掉周转率和使用率都不高的单车，但暂不清楚使用何种考核方式，或许成都的做法相对值得借鉴。