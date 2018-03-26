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华米发布上市后首份财报：2017年Q4净利润同比增长68.2%

2018-3-26 22:30:16来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

北京时间3月26日消息，小米生态链企业华米科技(NYSE:HMI)今天发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年未经审计财报。财报显示，华米第四季度营收为7.526亿元(人民币，下同)(约合1.157亿美元)，较上年同期的6.130亿元增长22.8%；归属于华米的净利润为7230万元(约合1110万美元)，较上年同期的4300万元增长68.2%。

股价表现：

图2：华米股价

华米在纽交所上周五的开盘价为10.94美元。截至上周五收盘，华米股价下跌0.33美元，报收于10.68美元，跌幅为3%。过去52周，华米股价最高为12.62美元，最低为10.07美元。

第四季度业绩要点：

——总智能可穿戴设备出货量为650万部，较上年同期的600万部增长8.3%；

——截至2017年12月31日，移动应用月活跃用户(MAU)达到1100万人，较截至2016年12月31日的850万人增长29.4%；

——营收为7.526亿元(约合1.157亿美元)，较上年同期的6.130亿元增长22.8%，主要源于自主品牌产品销售额增长；

——毛利率为22.2%，较上年同期的20.2%增长2个百分点；

——总营业费用为9200万元(约合1410万美元)，较上年同期的8090万元增长13.7%；

——营业利润为7480万元(约合1150万美元)，较上年同期的4290万元增长74.3%；

——归属于华米的净利润为7230万元(约合1110万美元)，较上年同期的4300万元增长68.2%；

——归属于华米普通股股东的每股基本、摊薄净利润分别为0.33美元(约合0.05美元)、0.32美元(约合0.05美元)，分别较上年同期的0.18元、0.17元增长83.3%、88.2%；归属于华米普通股股东的每股备考基本、摊薄净利润分别为0.39元(约合0.06美元)、0.37元(约合0.06美元)；

——剔除股权激励支出，调整后归属于华米的净利润为8650万元(约合1330万美元)，较上年同期5740万元增长50.8%；

——截至2017年12月31日，华米持有的现金和现金等价物总额为3.663亿元(约合5630万美元)，较截至2016年12月31日的1.532亿元增长139.1%。

2017财年业绩要点：

——总智能可穿戴设备出货量为1810万部，较上年的1780万部增长1.7%；

——营收为20.489亿元(约合3.149亿美元)，同比增长31.6%；

——毛利率为24.1%，较上年的17.7%增长6.4个百分点；

——归属于华米的净利润为1.677亿元(约合2580万美元)，较上年的2390万元增长600.3%；

——归属于华米普通股股东的每股基本、摊薄净利润分别为0.68元(约合0.10美元)、0.65元(约合0.10美元)，上年每股基本、摊薄净亏损0.22元、0.22元；归属于华米普通股股东的每股备考基本、摊薄净利润分别为0.90元(约合0.14美元)、0.86元(约合0.13美元)；

——调整后归属于华米的净利润为2.305亿元(约合3540万美元)，较上年的8170万元增长182.2%。

高管点评：

华米董事长兼CEO黄汪表示：“很高兴能够在我们上市后发布的第一份财报中公布一份强劲的2017年全年业绩。公司2017年营收同比增长31.6%，主要受到小米可穿戴设备销售强劲，我们的自主Amazfit产品线发售新品的推动。2017年，我们售出了逾100万部Amazfit产品，占据了我们总营收的大约20%。”

第一季度展望：

华米预计，2018财年第一季度净营收将介于5.300亿元至5.500亿元之间，较上年同期的3.311亿元增长大约60.1%至66.1%。

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关键词：华米财报

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