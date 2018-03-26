卖棒球帽和火箭枪的无聊公司，其实是马斯克一步大棋

进入二十一世纪之后，科技公司开始呈现出各种各样不同的形态。有的科技公司像制造业，贩卖技术和供应链优势。有的公司变成了无趣的技术供应商，在人们看不到的地方提供底层服务。而有一种公司特别牛X，他们活成了娱乐大咖，把整个世界甚至整个宇宙都当成自己的游乐园，走到哪个领域都能用绮丽的魔法粉尘让人们整体高潮，他们和被少女疯狂追捧的偶像一样，贩卖的是梦想。

看到这里，你们一定知道我在说埃隆马斯克。

这个创造出目前看来最完美电动车，然后又把它送入太空的男人，早已经活成了硅谷偶像。不管他提出来的想法多么不切实际，都会通过厚厚的粉丝滤镜从幻想变成梦想，然后为之疯狂买单。

这一点在马斯克新成立的公司Boring（无聊）上体现的最为透彻。

没错，这家公司的名字就叫无聊。成立的起因是马斯克厌倦了拥挤的地上交通，准备在地下挖满隧道，用电动滑板把汽车送向各个站点。最近马斯克又转变了想法，将运送汽车的电动滑板变成用来承载行人的无人驾驶小型巴士，以电力驱动在地下隧道中行驶。

为了这个和地铁系统差不多的项目，Boring需要募集大笔资金，而马斯克募集资金的方式也非常特殊，比如向大众出售印有Boring Logo的棒球帽，一下就卖出了30000顶。然后又出售印有Logo的火箭枪（？？？），没几天就卖了350万美元。

Boring靠卖这些东西赚到的钱，显然比很多创业项目的天使轮融资要多的多。而我们为Boring公司的诡异周边疯狂付费的样子，像极了为小哥哥打Call买一堆应援产品的追星少女。

Boring究竟是不是马斯克新挖的大坑？

其实我们如果正视Boring，会发现这一项目并非是不可行的。

地下隧道、时速240公里、自动驾驶、电力驱动，拿出来看看的话，会发现这四项技术每一项都足够成熟。可问题在于整体的效率和成本。

首先从运力上看，Boring计划在市内建立1000个小型车站，每个车站只有一个车位大小，——也就是说每个交通工具最多运送7、8个人，如果加入单车则运载力会更低。

再看速度，即使在地下也能实现240公里的时速，也要计算上从每一站停车再出发的时间。而Boring的停车方式是不设站台摆渡，直接用车辆上升到地面让行人出入，上升和下降再到出发是整个行驶过程中效率最低部分。这就涉及到一个严重的调度问题：在1000个车站之间如何搭设网络来保证一辆车里的行人都通往一个目的地？车站占地面积小也意味着无法负担太多人候车，是否意味着1000个车站之间只能点对点通行？如果像地铁一样长线路行驶，密集的停车接驳点会对Boring的整体行驶速率造成极大的影响。

至于成本就更加可怕了，但从地铁交通来看纽约地铁造价达到了世界第一，《纽约时报》曾经报道过纽约的长岛铁路工程造价已经达到了35亿美元/英里（1.6公里）。

这还是传统地铁延长路线的价格，更别提Boring要从头开始挖洞，在城市中规划车站并且加入自动驾驶等等技术了。

Boring作为科技公司，在隧道挖掘这种基础设施工程建设上唯一的优势可能就是在技术方面了，当然这一点是由谷歌先提出来的：有消息称一家名为 HyperSciences 的创业企业正在和谷歌合作，为谷歌提供新型钻井技术，让钻头前以超过每秒2千米的速度发射混凝土弹珠，把隧道挖掘的速度提高到以往的十倍以上。

当科技企业开始挖洞

到这里，我们可以猜测一下马斯克建立Boring的真正的目的，不管是为了找个名目卖周边，还是大动干戈的在纽约挖一千个洞，听起来都太过不切实际。

一种普遍的说法是，Boring和马斯克的很多高科技项目一样，唯一的作用就是“贩卖梦想”，通过对改变基础设施、打造未来生活场景的描绘引起公众的关注，拉升特斯拉的股价然后留下一个大坑。简单来说，马斯克就是一个造车成功的贾跃亭。

可不光是马斯克，上文提到和HyperSciences合作的谷歌也在研究超声速系统，在地下钻井向家庭提供地热供暖。和地下交通一样，热能供暖系统也是一项成本高昂，费力不讨好的工作。

如果想要“贩卖梦想”，一定要依靠建立基础设施这样艰难的方式吗？

我们可以从特朗普上台后制定的种种政策说起，倡导“make American great again”的特朗普一直在通过推动税改等方式促使高科技产业和制造的资金、就业岗位向美国回流。税改政策一定程度上影响了企业通过跨国投资等方式避税的收益。

2017年联合国《世界投资报告》显示，联合国贸发组织跨国企业100强中的高科技跨国公司海外累计留存收益的增速是其他跨国公司的五倍。也就是说技术产业密集的硅谷，会受到极大的影响。

硅谷也直接将对特朗普的反感写在了脸上，曾经公开表示支持特朗普的投资人彼得泰尔甚至打算迁往洛杉矶，因为硅谷太“左”。

同时，彼得泰尔和马斯克同为PayPal的联合创始人，并且是Space X的早期投资人。马斯克本人对特朗普的态度也非常温和，特朗普曾在推特上大赞SpaceX，后者因为特斯拉在中国建厂受阻，连发了好几条推特@特朗普抱怨中国的关税政策不公平。很快特朗普就在白宫引述了马斯克的言论，称“美国汽车企业没有受到全世界各国贸易规则的公平对待”。

硅谷的政治正确，也要包容特朗普

结合马斯克和特朗普“暧昧”关系来看，Boring这个项目又有了更多不同的意义。

第一，地下轨道交通作为基础设施，建设时会创造大量的工作岗位。在美国第一次大萧条时，政府就曾通过大肆修建公路的方式创造劳动岗位。从中美贸易战中美国制定的反倾销关税项目来看，美国显然想把高铁这类科技较含量较高的城市基础设施技术掌握在自己手中。

第二，在纽约这样已经建设完备的城市中，Boring的修建模式的确要耗费大量资金。但在其他发达程度较低的国家，尤其是这些国家进行新城市开发时，Boring不失为一种代替地铁的地下交通模式。马斯克很可能在美国打造样板路线，然后出口到其他国家。

第三，不管Boring的运载力是否能和成本匹配，隧道挖掘技术的前景都是不可限量的。Boring很有可能借此机会发展专利储备，等待未来产业成熟时收取费用。

这么看来，Boring的建设相当贴合特朗普对于科技企业发展的企业，也可以被看作为马斯克的一种“政治正确”。汽车产业和航空产业是马斯克目前最有力的底牌，这两样事业自然是面向全球市场的。和执政党达成共识，才方便未来在全球征战时有人撑腰。

这也是马斯克最聪明的地方，一边向公众贩卖梦想，一边又比谁都擅长现实世界的玩法。