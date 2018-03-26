让你惊艳的苹果广告，背后到底藏了多少秘密？

很多公司都喜欢用梦幻打造真实场景，但苹果恰恰相反，这家公司喜欢用真实去营造出梦幻的场景。

就在今年3月，伴随HomePod正式发售，苹果带来了一支名为「Welcome Home」的广告宣传片，不少人看完之后默默转发给了自己的朋友，因为和其它音箱广告相比，苹果的风格实在很特别：

一个在城市打拼的女子，一天工作回家之后心情不好，想要点一首适合自己的歌曲，HomePod为她播放了音乐，伴随乐曲缓缓流淌，她情不自禁地舞动身体，发现自己的房子、桌子甚至是本人都随着节奏发生改变。一曲终了，她带着笑容躺在沙发上，心中的不快一扫而光。

和那些短小精悍的广告不同，这支时长4分01秒的广告不仅讲述了这样一个完整的故事，更在画面上营造出梦幻的场景。很多人都为它的创意和特效称赞不已，《赫芬顿邮报》说它「象是一个魔术」。但就在最近，关于幕后的拍摄花絮又被外媒ADWEEK报道，原来这一切看似梦幻的场景，全都是导演和工作人员花精力真实打造出来的，而这已经不是偏执的苹果第一次这样做了：

为了打造这场「魔术」，苹果不仅请来了艺人FKA twigs出演女主角，还邀请了著名电影导演，同时也是出色的广告片导演斯派克·琼斯（Spike Jonze）执导。

斯派克·琼斯，图自ADweek

说到斯派克·琼斯，你也许会有些陌生，但要提到那个充满想象力和浪漫精神的科幻电影《她》（Her）时，也许会恍然大悟（2014年奥斯卡最佳原创剧本）。如果作为对比，那么这一次的广告在画面风格、音乐甚至理念上，都和《她》这部电影有诸多相似之处。

实际上，作为导演的斯派克·琼斯选择用一种近乎梦幻的场景营造出HomePod的效果，也源于他本人对科技和人之间的思考。看过电影《她》的朋友应该知道，在电影中出现的AI语音助手和人的关系，从最开始的助手变成了后来主人公幻想的情侣，导演用一种大胆的方式去尝试探讨科技和人的关系，他曾说：

就像有些人认为它浪漫无比，有些人认为它悲伤忧郁，有些人认为它可怕，有些人觉得它充满希望。这样的说法让我非常开心，因为这正是我想表达的。在这些万花筒般的情感中，有些甚至是互相矛盾的。

在幕后揭秘中，我们其实也能看出导演选择用真实而非电脑合成的方式打造的原因：

一方面，因为音乐和真实场景的营造，女主角会更加融入这原本只属于想象中的场景，拍摄出更加完美的效果。这一点也经常体现在不少电影导演身上，如大家知道的克里斯托弗·诺兰，在拍摄中对于真实场景的构造近乎偏执，他排斥用太多数字的东西拍摄，在2017年的《敦刻尔克》中，包括演员坐在战斗机中的画面都是真实场景拍摄。

另一方面，相比CG技术合成，斯派克·琼斯更希望打造出一支完美的，挑战不可能的广告，而这，其实也正体现出苹果一直以来希望将不可能变成可能的产品观念。不止是这样一支广告，从苹果做的很多事情中，我们都能看到这种对于真实的偏执。

还记得Apple Wacth上形形色色的表盘吗？摇曳的水母，振翅的蝴蝶甚至是绽放的花朵，这些让人看上去赏心悦目的表盘图案，其实都来自于真实世界，来自苹果的真实拍摄。

2015年4月，《连线》杂志的一次采访中，时任苹果人机互动界面设计主管的Alan Dye谈到，Apple Watch上那些梦幻的表盘，不论是花朵还是蝴蝶，抑或是水母，全部都是用相机拍摄的真实物体，他说：

苹果的工程师个个都是天才，他们重视细节，会把产品的每一方面都精雕细琢，尽管用户不一定能够注意到。还记得Apple Watch界面上会动的蝴蝶、花朵又或者是水母吗？你或者会认为这只是苹果打造出来的动画效果，但我要告诉你们，这全是基于实物的拍摄。

Dye表示，为了拍摄花朵从含苞待放再到盛开的画面，工程师们最长一次用了长达285个小时时间（近12天），拍下了超过24000张照片。

图自wired

而水母在水中的姿态也是同样如此，苹果拍摄的原素材分辨率为4096×2304，把这么大的图片缩小到Apple Watch上尽管不能够看清楚所有细节，但苹果认为「让细节完美才是最重要的」。也难怪在2015年苹果发布会上，除了介绍自家手表各种独特功能之外，发布会还留出了不少时间用来展示手表上独特的表盘。

图自wired

同样的例子其实并不少见。还记得曾作为iPhone 6s锁屏壁纸的斗鱼图案吗？在苹果发布会介绍时，曾经通过这些暹罗斗鱼为大家展示了3D Touch的新功能。而这些翩翩起舞的斗鱼，实际上也是由泰国摄影师 Visarute Angkatavanich真实拍摄的。

图自 The Inspiration Room

这种对于细节的真实追求深入到苹果的每一个产品，每一个功能，甚至于每一次广告展示中。甚至你在官方看到的功能展示，每一条短信，每一个通话中的联系人姓名和头像都来自苹果的真实员工，官方展示的每一张照片都用iPhone真实拍摄。

通过这些细节和真实内容，苹果营造出了梦幻和独特的产品效果，这给人们极大的精神愉悦，让所有使用苹果的人都会从心里情不自禁地带入自己的产品体验，正应了中国有句古话「虚则实之，实则虚之」，也许一切梦幻的现实，都源自于真实。