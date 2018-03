全球最大色情网站，怎么“洗白”成像Supreme这样的潮牌

上周纪梵希创始人Hubert de Givenchy去世,让无数人开始缅怀纪梵希和奥黛丽·赫本的那个时尚界的黄金时代。

(奥黛丽赫本与纪梵希)

时尚是个有点玄乎的东西,它可以像奥黛丽·赫本那般优雅,也可以是充满街头文化和滑板文化的 Supreme 。但几乎可以肯定的是,时尚是平庸和低俗的反义词。

然而在去年的纽约时装周上,全场最大的亮点却是当红潮牌Hood by Air和Pornhub的联名款。

提起Pornhub,互联网上的老司机不会陌生,这是全球最大的色情网站。

简单来说,Pornhub就是情色版的YouTube,普通用户和第三方视频内容制作方都可将色情视频资源上传到网站,供其他用户免费观看。

成立于 2007年的Pornhub如今每日访客高达8500万,在 Alexa 全球网站中排名34位,比Google加拿大分站的排名还要高。

而根据网站流量分析平台 SimilarWeb 的数据,Pornhub的热度在全球位列15位,比instagram和亚马逊都高。

在很多国家,Pornhub就是色情的代名词,不过这两年Pornhub却以不同的身份活跃在大众视野。

(图自:The Verge)

上时装周、和潮牌联名、推出时尚单品、开实体店、成立音乐厂牌……Pornhub似乎想摆脱「见不得光」的成人网站形象,将自己「洗白」成像 Supreme这样让人大方迷恋的潮牌。

Pornhub会成为互联网时代的《花花公子》吗?

色情网站怎么做潮牌?

早在2015年,Pornhub就推出了同名的服装品牌,并上线了名为 Pornhub Apparel 的电商网站来销售自己的品牌服装。

Pornhub推出的第一个服装系列就是「纽约胶囊系列」(NYC Capsule Collection),这个系列功包含了16件单品,包括T恤、背心、卫衣、棒球帽等单品。

编者注:「胶囊系列」(Capsule Collection)指时尚品牌将若干时尚服装单品打包出售,是时尚界常见的营销模式。

这些系列的设计风格也比普通,和一般的潮牌相差无几,服装的印花图案则由纽约当地艺术家的通过混合涂鸦和纹身等街头文化元素设计而成。

如果事先不知道,完全无法想象这是由一家色情网站出品的服装。为了宣传自家的服装品牌,Pornhub还在纽约曼哈顿地区的一家热狗店开了一家快闪店来展示这些新品。

不过「纽约胶囊系列」似乎和优衣库差别不大,也不如Supreme那么酷。

但不久后与Pornhub与前卫时尚品牌Blackfist的合作开始透露出这家色情网站在时尚界的野心,两者合作在Pornhub网站上推出一支大尺度的时尚短片 lookbook。

PornHub副总裁Corey Price在短片发布会上表示:

我们采用了Blackfist的时尚风格,视频体现了对主流文化颠覆的独特视角,我们一直致力于为这种文化提供一个平台。

根植与主流文化相对的亚文化,众多时尚潮牌就是这样萌芽壮大,Pornhub也开始走上这条路,这也和Pornhub的文化契合。

(和Supreme关系紧密的滑板少年和模特,图自 Vogue)

Pornhub被称为「色情2.0」的先驱,也伴随着很大争议,尤其是网站上的各种色情亚文化。在过去十年里,Pornhub上最受欢迎的视频类别就是女同性恋者相关的影片。

在《纽约》杂志此前发表的一篇特稿中,将Pornhub形容为「这个时代的《金赛性学报告》」(Pornhub Is the Kinsey Report of Our Time),认为Pornhub中充斥着的性变态影片会鼓励用户去探索异常的性行为,对青少年儿童对于性观念产生不良影响,甚至有可能改变改变人们的性取向。

跟潮牌推联名款是个捷径

对于半路出家,本身没什么时尚底蕴的Pornhub,要想在时尚界增加曝光最好的办法莫过于与已经成名的潮牌推出联名款。

在2016年的纽约时装周,Pornhub就和纽约当红的潮牌Hood By Air(HBA) 合作推出了联名系列「Handkerchie」。其中一款单品是一件印有Pornhub标志性的logo的黑色背心,剪裁十分简单。

HBA在美国的受欢迎程度不亚于Supreme,陈冠希、鹿晗、吴亦凡、TF Boys 等不少国内明星都是曾给HBA实力「带货」。

(图自:Kfashionista)

虽然印有Pornhub logo的联名款只有这一件,可整场2017春夏系列发布会的主题都和「性」有关,当晚的主题分别是「少妇(Wench)」和「妓女(Hustler)」,可以说是很对Pornhub的口味了。

时尚界一向不屑于卖弄这种色情元素,不过HBA一直都把「性」作为其表达时尚主张的重要元素,这也可能是Pornhub选择赞助HBA这场春夏系列发布会的重要原因。

Pornhub在这次合作中还是以冠名为主,据Pornhub副总裁Corey Price接受《福布斯》采访时介绍,虽然Pornhub参与了设计,但是最终的设计还是主要由HBA操刀,这个联盟系列也在2017年正式发售。

( HBA春夏系列发布会,图自:福布斯)

除了在时装周上的合作,Pornhub还在网站上专门开辟了一个Hood By Air栏目,来展示双方的联名款以及合作策划的相关视频。

在纽约时装周上崭露头角后,Pornhub在时尚界得到了更多机会,去年又和潮牌Richardson 推出了一个限量版「胶囊系列」。

与HBA类似,Richardson 也是一个以性感著称的时尚品牌,旗下时尚杂志Richardson的主题就是「Sex & Sexuality」。其创始人Andrew Richardson表示:

与Pornhub合作是Richardson是为了继续探索艺术、性和文化间的交流。

(Richardson的风格从这张封面就能感受得到)

Richardson 和Pornhub这个联名系列就比2015年的「纽约胶囊系列」要有意思多了。

比如这件名为「Banned In」的T-Shirt,顾名思义,衣服上列出了对一系列对成人影像作品采取审查的国家和地区,并且给完全禁止成人电影的国家打上了一个红叉。

而这件印花T-Shirt的图案则是用日本成人电影女演员Asa Akira的照片拼贴而成,Asa Akira也是Pornhub服装品牌的代言人。

(Asa Akira)

为了宣传与Richardson 的联名系列,Pornhub在纽约时装周期间还举办了一个脱衣舞娘派对,让一群性感的女生身穿Richardson 和Pornhub推出的紧身泳衣和丁字裤。

这些脱衣舞娘在舞台中央搔首弄姿,围观群众向她们大把大把地撒币,仿佛比电影《华尔街之狼》中的性感派对更加纸醉金迷。

在和Richardson 推出联名款后不久,Pornhub又和加拿大高端运动服装品牌Moose Knuckles合作推出了一款限量版飞行员夹克。

这款飞行员夹克采用炭黑色的面料,搭配红狐狸皮草的帽子,而袖子上的标牌则将Pornhub和Moose Knuckles的logo融合在一起。

这款飞行夹克在Moose Knuckles官网的售价为1195美元。

而Pornhub也继续发挥自己在成人行业的优势,采取了「性感」的宣传策略。

除了找来以大尺度写真走红的时尚双胞胎Clermont Twins试穿,还制作了一支有点不可描述的动画短片来宣传这次的联名款。

(Clermont Twins )

让你「高潮」的实体店

在去年美国的黑色星期五(11月24日)当天,在纽约SoHo区的一家时尚品牌店外的队伍排了两个街区。

难道Supreme又有新品发售了?并不是,这是Pornhub开的一家时尚快闪店,持续时间不到一个月。

这家快闪店名为Pop-Up ,是Pornhub开的第一家实体店。跟Pornhub的成人网站一样,未满十八岁不得进入。

这家商店到底卖的是什么?能让这么多人慕名而来。其实Pop-Up 主要是为了展示Pornhub的服装品牌,比如之前和Richardson 联名的限量版「胶囊系列」也重新在这家店上架。

这家实体店的设计风格和Pornhub的logo类似,都是以黑金色为主色调,不过整体装潢比较简约,也颇有时尚感。

除了卖各种Pornhub的文化衫和周边产品,店内还有很多不可描述的内容,这或许才是大受欢迎的真正原因。

Pornhub这家快闪店还和曼哈顿的性爱博物馆(Museum of Sex )合作,在店内展示了不少成人刊物、成人药物和成人玩具等限量版商品,还邀请了Asa Akira和Dani Daniels等PornHub成人影星在开业当天到现场与顾客互动。

(成人影星Asa Akira在Pornhub快闪店)

在店里还有一块大屏幕,上面全是被打上马赛克的小电影。左上角有一个写着「live」的小箭头指着一个房间,略显神秘,其实里面别有洞天,藏着让你「高潮」的秘密。

(图自:@上海遇到纽约)

穿过箭头下的门帘,可以看到房间内有一块镜子,镜子上有一个神秘的网址,但劝各位读者不要尝试访问。

((图自:@上海遇到纽约))

而墙角上有一个「高潮电话」,据说打通后能听到不可描述的内容。

房间内还有一张大床,还有各种玩具供游客使用,你确实可以在这张床上做爱做的事,不过房间内的一切都会通过镜子前的摄像头同步直播到Pornhub的网站上。

就在纽约的快闪店开了不久,Pornhub又在被誉为时尚之都的米兰开了第二家快闪店。Pornhub副总裁 Corey Price表示:

作为一个在线品牌,我们与粉丝的互动一直都局限在网站和社交媒体,为了继续提高我们的品牌知名度,我们在寻找与粉丝互动的新方式,开设实体店就是一次很好的尝试。

Pornhub在时尚圈的这些努力也没有白费,一些时尚品牌开始在Pornhub上投放广告。其中有意大利的知名服装品牌Diesel成了第一个在色情网站上刊登广告的时尚品牌,而且还取得了不错的效果。

( Diesel在Pornhub上的广告)

负责策划这次广告的Nicola Formichetti 表示在Pornhub上投放广告不仅因为其拥有巨大的流量,而且多元的性别观念也符合Diesel的品牌风格,Formichetti认为未来时尚品牌在色情网站投放广告将会变得十分常见。

互联网时代的《花花公子》

其实除了混时尚圈,Pornhub这几年频繁的跨界都开始让人怀疑这到底是不是一家色情网站了。

2014年Pornhub就宣布要成立音乐厂牌,致力于发掘新人歌手和摇滚乐队。

虽然至今唱片公司还没下文,不过Pornhub也和美国著名实验独立乐队Xiu Xiu和Gangsat s Paradise组合的饶舌歌手Coolio推出了一些MV和单曲。

Pornhub也是一家被色情业耽误的的科技公司。早在2016年Pornhub就上线了 VR频道,如今平均日点击量达到了50万次。

(图片来自:loaded.co.uk)

Pornhub还推出过一个基于运动追踪的健康健身项目——Bangfit,并利用手机传感器追踪用户动作是否合格,并给出相应的运动指导教程,至于运动方式,你懂的。

去年Pornhub还宣布将引入人工智能技术对网站上成人影片的内容和表演者进行自主检测,让AI算法为成人影片进行标签分类。

(图自:Motherboard)

慈善事业也没落下,为大学生提供奖学金、为女性提供免费的乳房检查、拍摄短片为大熊猫保护基金会捐款……

这一些不着边际的跨界和营销,看起来似乎是Pornhub的不务正业,但实际上却是对自己的品牌升级,让Pornhub逐渐登上大雅之堂。

上一个采取这样的品牌策略并取得成功的成人品牌,就是名声大噪的《花花公子》。

《花花公子》以裸照和性感写真而为人熟知,但如果这只是一本卖弄肉体的风月杂志,便不会在美国流行文化中占有如此重要的地位,当创始人休·赫夫纳去世时也不会获得如此多的追思和怀念。

(休·赫夫纳与他的兔女郎们)

裸体女人确实是《花花公子》上重要的元素,第一期杂志上就刊登了玛丽莲·梦露的裸照。

(《花花公子》1953年的创刊号,玛丽莲·梦露封面,图自:Flavorwire)

与其他成人杂志不一样的是,《花花公子》有着自己文化基因,通过社论传递出自己的价值观,休·赫夫纳在第一期《花花公子》的社论写道:

我们喜欢自己的公寓,喜欢调上鸡尾酒,就着一两种开胃菜,在留声机上放一点调情音乐,并邀请一位女郎安静地讨论毕加索、尼采、爵士乐和性。

将性感女郎和毕加索、尼采这样伟大的艺术家和思想家捆绑在一起,相当于给大胸脯的金发女郎戴上了一个知性的面具,让《花花公子》成为了上得了台面的成人杂志。

(《花花公子》2017年3/4月刊,裸女封面被弃用一年后重新回归,图自:N1)

后来村上春树、海明威、毛姆等知名作家纷纷在《花花公子》上发表作品,更为这本原属于地摊的小黄书注入了主流文化的血液。

(《花花公子》专访Bob Dylan)

《花花公子》可以说给色情业来了一次消费升级,通过文化名人把自己包装成前卫时尚的品牌。

到了互联网时代,随着新媒体的崛起,《花花公子》也随着传统媒体逐渐没落。

不过如今色情网站Pornhub所做的和《花花公子》当年本质上并没什么不同,时尚、音乐、科技、慈善这些都是Pornhub给自己戴上的新面具。

几十年前《花花公子》通过将性与消费主义的结合推动了美国的性革命,今天Pornhub则试图把自己做成一个生活方式品牌,从而影响更多的人。

毕竟,「色情」从古至今都是人类不可或缺的生活方式之一。