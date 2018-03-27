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公安部交管局：严管快递外卖配送员闯红灯等交通违法行为

2018-3-27 0:27:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月27日消息 据公安部交管局，为加强快递外卖行业电动自行车交通管理，公安部交通管理局会同中国物流与采购联合会，3月26日召开全国公安交管部门视频会，并向快递外卖行业组织、企业发出联合倡议书，强化快递外卖行业电动自行车交通管理。

近年来，我国快递外卖行业发展迅速，全国快递企业发展到2万多家，快递日均服务用户超过2亿人次。但是，部分快递外卖企业忽视交通安全，配送员闯红灯、逆行、超速等交通违法行为较为普遍，扰乱城市交通秩序，导致的交通事故也时有发生。

为此，公安部交通管理局要求各地公安交管部门按照《道路交通安全法》和《快递暂行条例》要求，积极会同快递外卖行业组织、企业建立协作工作机制，建立信用惩戒机制，共同加强快递外卖行业电动自行车管理。推动企业落实交通安全主体责任，完善安全生产责任制，优化配送考核制度，科学发单派单，合理规定配送时间。加大秩序整治力度，严查严管配送员闯红灯、逆行、占用机动车道等严重交通违法行为；对负有交通事故责任、多次严重违法的，纳入失信记录，督促企业落实清退和禁入措施。加强源头管理，对企业新增配送电动自行车，要督促使用符合国家标准的车辆；对企业在用超标电动自行车，要督促设置过渡期，逐步淘汰更换成符合国家标准的车辆。

公安部交通管理局和中国物流与采购联合会呼吁，广大快递、外卖行业配送员要珍爱生命安全，做维护道路通行秩序的示范者，自觉遵法守规、安全文明出行；不使用超标电动自行车等非法车辆进行配送；骑行配送车辆，要佩戴头盔，不打电话、不刷微信，不分心驾驶；自觉抵制占用机动车道、闯红灯、逆行、超速、酒驾等严重交通违法行为；配送车辆不乱停乱放，影响过往车辆和行人通行。

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关键词：快递外卖

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