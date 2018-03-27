删除Facebook之后，你的个人数据去了哪？

有多少人真的会删除Facebook？没有办法知道答案。现在包括美国天后雪儿(Cher)在内也将其删除。但是另一个问题出现：如果你删除了你的Facebook账号，你的个人信息会发生什么变化？

Facebook表示，在删除应用后，公司会“在合理的一段时间内保存信息的备份文件”，并表示最长时间为3个月。Facebook还表示，它可能会保留删除的账户中的“某些内容”的副本，但删除了这些内容所包含的个人标识。

Facebook拥有两种用户内容数据库，据该服务的联合创始人保罗·奥利维耶·德哈伊说，该服务帮助用户追踪他们的数据。一种数据库是收集用户生成的内容，比如状态更新和照片。另一种数据库是记录日志数据——记录用户的行为，比如登录账户，单击Facebook群组或发表评论。

“当你删除你的帐号时，所有用户生成的内容通常都会被擦除（尽管有一些例外），而所有的日志数据都被保存了——永远保存。”保存的日志数据中不会包含你的名字。

一个问题是，根据Facebook的帮助中心，朋友和家人发布的关于消费者的数据，只要他们还在使用社交媒体服务，这些数据就会一直存在。Facebook在其数据政策中表示：“请记住，其他人分享的关于你的信息并不是你的账户信息的一部分，当你删除你的账户时，这些信息不会被删除。”例如，你在Facebook上发送给朋友的信息会保存在Facebook公司里的电脑上，该公司说到。数据的下一步去向似乎并不像消费者希望的那样明确。

应用程序收集的数据

与此同时，消费者对于剑桥分析公司收集到的数据有很多疑问。Facebook首席执行官马克·扎克伯格周四承诺将进行“全面的司法审查”，以确保所有数据都被删除。他还说，他将限制开发者可使用的数据。

扎克伯格写道：“例如，如果你在3个月内没有使用他们的应用，我们将会移除开发者对你的数据的访问权限。”尽管如此，目前尚不清楚，一旦像剑桥分析公司这样的公司获得了用户数据的控制权，Facebook对这些数据的控制程度能有多少。

Facebook的规则说，如果用户要求删除自己的数据，开发者必须删除该用户的数据。然而，许多消费者可能没有意识到他们在删除他们的Facebook账户后需要采取进一步的措施。目前还不清楚这项政策是如何实施的。

在2015年的一次演讲中，前奥巴马竞选团队负责人卡罗尔·戴维森谈到了从Facebook用户那里收集的关于他们朋友的数据。她说：“我们能够在Facebook上提取整个美国的社交网络，而这就涵盖了美国的大部分地区。数据就在那里。”

你不能把数据拿回来。民主党人有这方面的信息，所以当他们看到一个选民文件时，他们会说，“他们认识的所有人都在这里了。”

在删除应用之前下载数据

在删除你的账号之前，你可以下载你的个人资料，并保存在你自己的电脑上。这些数据包括你的Facebook个人信息、照片、状态更新，以及哪些广告商拥有你的联系信息，以及其他数据点。

扎克伯格表示，Facebook将在用户的动态消息流中添加一个工具，显示哪些应用可以访问他们的数据，以及如何撤销这些应用访问用户信息的权限。

扎克伯格写道：“我会尽一切努力保护我们的Facebook社区。我知道解决所有这些问题需要花费更长的时间，但我保证，我们会努力解决这个问题，并在长期内建立更好的服务。”