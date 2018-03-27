微信官方警告：这样的“红包”千万别抢

IT之家3月27日消息 微信安全中心公众号昨天发布消息，提醒用户有些“红包”一定不要抢。

下面是文章全文：

去年，小A同学在朋友圈抢红包时发现一个抽奖活动，没想到运气很好，直接抽到了“充69.98元得110元话费”的奖励。

小A同学心想这可比平时抢红包的几毛钱划算多了，当即就按流程输入手机号码，支付了69.98元，并收到充值卡的卡号卡密。

（以上为骗局案例，请勿模仿操作）

拿到充值卡后，小A同学在“充值网站”试了很多遍都没有充值成功，于是便在所谓的“退款专用通道”里，开始了退款手续。

没想到退款还能得到“高额补偿”，小A毫无防备就按照流程输入了支付密码。结果，再次被骗走198.98元。

各位同学看明白了吗？小A在“抢红包”时，坏人只用三步就让他陷入了圈套里：

第一步，坏人用假红包做为诱饵，让大家分享这些“红包”到多个微信群和朋友圈里； 第二步，以“抽奖”获得“充值69.98元得110话费”的名义诱骗大家去充值； 第三步，在充值不成功选择退款时，给出高额补偿，并继续以“退款验证身份需输入支付密码”为由行骗。

多位和小A有着同样遭遇的朋友向微信官方举报了这个事后，我们便立即向溆浦县公安局报了案，并将这些线索移交公安机关。

在微信安全团队的支持下，近日，溆浦县公安局相继抓获许某涛、李某、赵某等12名犯罪嫌疑人，成功破获了一起涉案过千万的电信诈骗案，追回赃款400余万元。被骗后，同学们要领回被骗的钱，一定要去公安局哦。

微信安全团队提醒您：

• 遇到商家推出的红包活动一定要仔细核实。真的红包拆开后，钱会自动进入到你的零钱账户里，没有自动进入零钱账户的都是假的，千万不要相信；

• 需要你输入个人信息的可要警惕了，需要输入支付密码的千万不要参与。正规商家不会有“退款专用通道”，也不会要求你输入支付密码，碰到要你退款并提供支付密码的，就直接举报它。

一旦发现假红包，大家可以随手点击投诉报。针对这些假红包，微信安全团队也将会不遗余力打击到底。

投诉方式：

1.微信客户端投诉（点击文章右上角—点击投诉—选择原因：网页包含欺诈信息（如：假红包）—提交-）；

2.通过腾讯安全服务平台（110.qq.com）进行举报；

3.通过微信小程序“腾讯举报受理中心”进行举报。

最后，各位同学一定要擦亮眼睛，认清骗术，遇到可疑的红包，千万不要抢！

附：碰到类似欺诈行为，你可以按照以下方法进行投诉

1. 投诉个人用户：在用户的“详细资料”页面中点击右上角的功能键->“投诉”即可。

2. 投诉外部链接：点击外部链接->右上角“...”菜单->点击“投诉”即可。

3. 通过小程序举报：搜索“腾讯举报受理中心”小程序->网络诈骗->填写举报内容->点击“提交”即可。