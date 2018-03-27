特斯拉推技工培训项目：专注电动汽车，毕业后可入职

特斯拉联合多家大学推出了一个新的汽车培训项目，该项目名字叫“Tesla START”，旨在培养下一代电动汽车技术人员。



截止到目前为止，特斯拉所招聘的技术人员大多来自其它汽车制造商，并非特斯拉自己培养的，而且这些人在加入特斯拉之前大多数都没有接触过电动汽车，而是对传统内燃机汽车更熟悉。

电动汽车的一些原件与传统汽油车并没有太大区别，然而电动车的动力传动系统却与汽油车大相径庭，因此即使是经验丰富的汽车技工也需要接受长时间的培训才能掌握这门技术。特斯拉一直在全球超过100个服务中心对所有为客户提供服务的技术人员进行内部培训。

如今特斯拉要联手多家大学，为学生提供技能培训，在完成培训之后这些学生可以入职特斯拉工作。

特斯拉的一位发言人表示：“我们将与美国一些最好的汽车技术教育项目进行合作，对学生进行电动汽车技术培训，并且为这些学生提供在特斯拉进行工作的机会。毕业的学员将会获得一份全职工作、技能证书以及在不断发展的电动汽车行业获得成功的必要技能。”

这个培训项目为期12周，特斯拉已经在北卡罗来纳州夏洛特的皮德蒙特中心社区学院开始了这个项目，首批13名学员将于下周毕业。另外特斯拉也在加利福尼亚州的惠提尔市瑞尔宏都社区学院启动培训。

在完成培训之后，特斯拉会为毕业的学员提供工作，工作地点在北美各地的特斯拉服务中心。特斯拉的官网显示，该公司目前有超过150个客户服务技术人员职位空缺。

以下为特斯拉START对学员的要求，只有满足这些要求的学生才能够报名参加这个培训项目：

- 有驾照，有至少两年驾驶经验并且过去两年内没有不良驾驶记录，所驾驶的车辆有保险

-优秀的职业道德，善于团队合作

- 能够举起50-60磅（约22-27公斤）的重物

- 高中毕业证书以及特斯拉接受的汽车专业教育水平

- 在校期间平均分在3.5分以上

- 在校期间出勤率高于95%

- 愿意在其他城市工作

- 培训毕业之后30天内接受特斯拉服务中心的工作邀约，且工作时间不少于2年

- 通过一般性汽车专业考试，考试内容不限于特斯拉车辆

- 需要拥有一些汽车服务行业从业经验

- 每周至少保证40小时的培训和服务中心支持

- 在12周的培训过程中，出勤率必须达到100%

目前特斯拉正在公司官网上接收申请。

除了特斯拉之外，其它一些汽车制造商也推出了类似的培训项目来为自己培养技术人员，但对于年轻人来说，特斯拉这个品牌毫无疑问地拥有更高的吸引力。

一些曾经在特斯拉工作过的技术人员表示，有的时候他们的工作会异常忙碌，在特斯拉的工作体验与为其它汽车制造商工作完全不一样。电动汽车不用更换机油、机滤、火花塞，也不用检测尾气排放。但是由于特斯拉汽车拥有大量联网功能，因此在进行维修和监测的时候会用到一些先进的工具。

从特斯拉的角度来看，推出这样的培训项目可谓是一个明智的举动，这个项目能够让他们获得拥有专业技能的员工，以应对增长所带来的需求。