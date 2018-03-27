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8.66亿美元！富士康宣布收购贝尔金

2018-3-27 9:56:33来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月27日消息 以生产iPhone闻名的台湾公司富士康即将成为一些最知名的路由器和其他电脑配件的拥有者，其旗下子公司富士康互连科技（FIT）今天宣布，将收购贝尔金，后者拥有Linksys和Wemo品牌。

贝尔金总部位于加利福尼亚州，已有35年的历史，以制造一系列电脑和手机配件而闻名，其中包括无线充电器，笔记本电脑坞和手机保护壳，贝尔金在2013年购买了以家庭路由器而闻名的Linksys，另外其还拥有一个名为Wemo的智能家居系统。

外媒The Verge表示，这意味着富士康的一个重大转变，从幕后制造合作伙伴转变到三大消费品牌的拥有者。

富士康将支付8.66亿美元的现金收购贝尔金。金融时报指出，此次收购应该会得到美国外国投资委员会的批准，也意味着该收购还尚未完成。不过鉴于特朗普政府最近对海外收购的政策来看，此次收购仍然存在不确定性，尤其考虑到它涉及网络设备。不过，富士康已经承诺在威斯康星州建立一个价值100亿美元的工厂，这或许有利于此次收购的达成。

富士康互连技术公司是富士康的子公司，专注于制造电缆和连接器，其中大部分不是以消费者为重点。

自今年早些时候以来，富士康一直在谈论其分散业务和多元化业务的愿望，其显然不太希望过于依赖iPhone。据悉，富士康一半的销售额来自苹果公司，所以如果苹果公司改变合作伙伴，或者iPhone失去知名度，那么富士康可能会陷入困境。富士康解决这个问题的方法就是承担类似苹果的任务：直接向消费者销售产品。

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关键词：富士康贝尔金

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