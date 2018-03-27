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vivo X21屏幕指纹手机发布会有奖直播中奖公示

2018-3-27 11:09:24来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

3月19日，IT之家联合vivo进行了vivo X21新品发布会有奖直播活动，本次活动为参与直播互动的网友们准备了精美礼品，现在IT之家将此次活动的中奖结果进行公示。

直播互动有奖活动规则：

①在图文直播贴内发表评论留言，每人五次发言机会，可说出你对vivo X21手机的见解；

②关于中奖楼层的确认：截至3月21日00:00:00活动结束时，将以总楼层数乘以随机选取的百分比数值，结果取整后即为中奖楼层，四舍五入取整数。

奖品所对应的楼层百分比数字：31.9%

活动补充解释说明：

1、回复内容含刷奖大量重复无意义发帖，恶意重复灌水、恶意攻击字眼、辱骂他人等情况，将取消获奖资格，获奖楼层则按原楼层数向后顺延一位。例如第7楼用户违规，则由第8楼用户获得奖品；

2、软媒公司员工，不参与任何软媒官方活动；

3、软媒公司拥有有本次活动的最终解释权。

截至3月21日0点活动结束时，《触幕·倾心：vivo X21屏幕指纹手机发布会有奖图文直播》一文评论楼层数为4349楼，获奖楼层应该是4349×31.9%≈1387.331，四舍五入后即为第1387楼，因此第1387楼用户昵称为萨拉姆奶茶（数字ID为817195）的用户获奖。

中奖结果公示：

▲活动截止楼层

▲获奖用户楼层

该用户可获得vivo旗舰手机一台，获奖用户需要点击IT之家网站右上角“个人资料”进入“软媒用户中心”，尽快提交自己的收货地址、姓名、电话、QQ等信息，提交期限到2018年4月1日18:00截止，逾期没提交的视为放弃获奖资格哈~

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关键词：vivo X21vivo手机

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