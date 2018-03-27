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小米MIX 2S和华为P20系列，你更期待谁？

2018-3-27 13:13:51来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月27日消息 今天手机圈里好不热闹，下午，小米将在上海举行发布会，MIX 2S手机将登场亮相。而晚上20点30分，华为将在巴黎举行新品发布会，届时P20系列将正式也将和大家见面。P20系列共有三款机型，其中包括P20 Pro、P20及P20 lite。

两款手机均为厂商各自的年度旗舰，也代表了他们最高的工艺水准。面对这两款手机，有不少小伙伴就犯了难，究竟该如何选择呢？

这里小编不妨做一个投票统计：你更期待小米MIX 2S还是华为P20呢？

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关键词：小米MIX 2SP20

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