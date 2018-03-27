深圳交警：4万余违法共享单车用户账号被停用

IT之家3月27日消息 深圳交警与在深各共享单车、互联网送餐企业建立交通违法人员黑名单机制，深圳交警定期将在深非机动车交通违法数据共享给在深各共享单车企业及互联网送餐企业，各企业在收到数据5个工作日内统一对相关违法行为人采取停用措施。

今天，深圳交警发布消息表示，自2017年12月1日起至2018年3月16日止，深圳交警共查处840611宗行人非机动车违法，其中共享指挥调度中心将行人非机动车违法分为14次分批推送给各企业。

▲用户、送餐骑手封停的APP界面，图片来自深圳交警

在违法行为当中，ofo小黄单车用户人数为244128名，其中1次违法190538人，2次违法24088人，3次违法9109人；摩拜单车用户人数为219505名，1次违法189568人，2次违法22176人，3次违法7761人；美团外卖配送骑手为1058名，1次违法863人，2次59人，3次136人；饿了么外卖骑手为269名，1次违法268人，2违法次1人。

深圳交警表示，按2017年6月1日深圳交警联合共享单车企业发布的《关于进一步共享单车用户使用行为的联合声明》规定，将在3月26日到4月1日时间段对相关违法人员帐号进行“停用”措施。

对于外卖骑手，则会根据2017年8月22日深圳交警与8家在深送餐企业共同签署《送餐企业交通安全文明倡议书》的要求，将对相关违规送餐骑手停工培训一天，并停止该人员骑行电动自行车送餐服务一周。