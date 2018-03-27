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苹果花了60多亿打造的原创节目都在这了

2018-3-27 15:16:51来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月27日消息 原创节目是保证收视率与增强观众黏度的一大王牌，近几年越来越多的视频平台开始打造自家的原创节目以拉拢用户。不知道大家有没有注意到，苹果自2016年开始就对原创节目进行大量投资，虽然现在我们还没有看到这些节目，但据《纽约时报》报道苹果的部分节目在明年3月要就开始上映了。

纽约时报报道称，苹果的12个原创节目企划中，已经有9个获得批转并开始执行，最快会在明年3月跟观众见面，目前苹果的原创内容团队包含大约40名员工。

有媒体统计，截止目前苹果已为原创内容的投资高达10亿美元，不过这还没完，因为苹果最近还花费了比Netflix更多的资金来购买节目版权。

目前已经公布的苹果原创节目计划主要有：

  • 由饥饿游戏系列电影导演执导的未来主义题材的电视剧《See》；

  • 翻拍史蒂文·斯皮尔伯格的经典电视剧《惊异传奇》；

  • 《太空堡垒卡拉狄加》编剧Ronald D. Moore制作的一部太空科幻剧；

  • 由Jennifer Aniston和Reese Witherspoon主演的网络早间秀；

  • 由电影编剧M. Night Shyamalan（奈特·沙马兰）制作的一部心理惊悚剧集。

  • 《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷执导的一部系列剧；

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关键词：苹果原创

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