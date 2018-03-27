尽管语音技术和语音交互模式已经开始了长足的发展，但键盘依旧如此重要。

近段时间，关于键盘的新话题因为苹果发布的几个专利而在此被人们提起，从MacBook Pro键盘有争议的创新，到取消iPhone Home键物理交互的激进，苹果一直想要寻找推动键盘改革的方法，那么苹果目前的技术方向，对于键盘在未来的创新领域可以给出什么建议呢？

更可靠的输入工具

键盘对于使用电脑来工作、创作的人来说是不可或缺的生产工具，它自然也影响生产效率，不管现在触屏如何占据着你越来越多的日常时间，键盘始终是你最重要的人机交互工具。

对于传统的物理键盘，如何提高可靠性是一个关键因素。苹果的蝶式键盘设计曾让不少人感到惊艳，蝶式键盘伴随2015年发布的12英寸New MacBook亮相，为了追求笔记本电脑轻薄的极致，苹果选择利用蝶式来代替传统的剪刀式键盘设计，这种结构也延续到了之后的MacBook Pro系列产品上。

所有的创新和尝试都值得肯定，蝶式键盘能把笔记本做得更薄这点非常棒，但要知道薄也是有代价的。

这一设计在让笔记本更薄的同时，也带来了别的问题，由于蝶式键盘的构造，很容易出现被掉落的碎屑或者灰尘导致按键无响应或者卡住等问题，恰巧的是，苹果最近一份新的专利，正式想要给蝶式结构的按键增加一圈防尘膜来杜绝杂物的影响，甚至于不用担心不小心洒出的液体。

根据专利的描述，该键盘可以通过每个键位下面的一个薄膜圈来实现密封缝隙，因此每当按键被按下时，就会吹出空气，以此来清理（吹走）灰尘或键盘上的碎屑。所以它又号称“面包屑杀手”，如果这项专利能够应用于实践，那我们就可以更放心的在电脑面前喝咖啡、吃零食、啃面包了……

尽管苹果的大多数专利都不会变成真正的产品，但这至少能够说明苹果正在积极考虑创造真正的防尘、防水、防碎屑键盘，毕竟打造更好，更可靠的键盘，才会让MacBook一直保持着作为工具的吸引力。

那么改成触摸键盘可能吗？

这些年，移动端在性能上无限接近桌面端，桌面端在体验上无限接近移动端，这是一种趋势，移动端正在逐步攻克桌面端的阵地，这也是事实。但桌面端通过改革以后依旧可能收复失地，MacBook的新键盘设计就是在尝试着反击，轻薄的笔电一样可以去接近移动端，之后找准时机发动反击。

2017年12月，苹果宣布将从2018年开始逐步实施整合iOS和macOS应用的计划，这是移动和桌面端应用体验相互靠拢的尝试，但是其实苹果iOS和Mac统一的思路在此之前早已在硬件上面显露——2016年的新款MacBook上，可触控的Touch Bar取代了功能按键。

Touch Bar从构思到最终实现花了将近八年的时间——果然很符合苹果一步步慢慢来的风格。

随着这样的整合，未来的产品或许不会再分桌面和移动，性能和便携度上的边界也完全可以模糊不计。更重要的一步是以后估计连蝶式的键程设计都没有，估计会是类似Force Touch震动之类的技术来模拟按压感。这样以后包括MacBook、iPhone、iPad启用弹出时都会具备这种模拟的按压感，一次习惯之后，全平台统一了手感。

Touch Bar可能是触摸键盘的雏形，是苹果的一种试探，它存在很大争议性。Touch Bar具有iPhone屏幕或任何其他触摸屏的所有优点，因为它可以编程为在不同的环境下显示不同的信息，因此就实现了不同的功能。而它的不足之处在于你必须向下看，才能确定想要触摸的位置，而不是像物理按键那样通过手指的感觉来定位。

但这不会是究极的问题，如果你回头看看别的产品领域，很多东西也是在沿着从键盘—触摸键盘—全触摸屏的方向前进，而且是在慢慢变好。

Touch Bar没准还真有“后续”。苹果方面表示，公司已经听到了相关人士的反馈，并打算将2019年到来的MacBook Pro 2上的Touch Bars更换成为整个键盘。

苹果的新专利就完美诠释了以上想法——整个“Touch Bar”变成键盘。根据由Patently Apple首次报道，这项专利正式称呼为“增强可视性和抑制反射双显示设备”，专利中还描述了用以减少两个屏幕之间反射的偏振片，并阐述了即将到来的新设备的2种版本的雏形。其中一个听起来更像是一个MacBook：由铰链连接的两个屏幕是一个单一设备的一部分，而另一个描述第二个键盘屏幕作为附件的设备（如iPad键盘附件）。

苹果给出了三种技术来解决触摸式键盘的手感问题：

①当在键盘用手打字时，触摸板会相应形成凹陷，通过电容监测层可以感知这种按压的深度和位置，从而对手指进行反馈。

②通过振动马达来提供用户手指按压相应的压力反馈，振动马达的感觉类似于日常使用iPhone的3D Touch带来的反馈。

③通过静电来表现手指触控的感觉，当手指放在键盘上面时，静电摩擦能对手指对键盘的按压有明确感知。

无论是关于蝶式键盘的防碎屑专利还是触摸键盘专利，更多是表达未来桌面端键盘还有很大改革空间的想法，在技术更为成熟的某一日，这些想法便成为现实，各位期待着什么样的键盘呢？