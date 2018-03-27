扎克伯格拒绝英国议会传唤，改派两名Facebook高管前往

IT之家3月27日消息 Facebook泄密的事件仍在继续发酵。北京时间今日，Facebook的CEO扎克伯格拒绝了英国议会召唤他前往作证的请求，将委派两位Facebook高管代他前往。

Facebook通过回信的方式回应称，扎克伯格将不会出席，并表示将委派公司的首席技术官（CTO）Mike Schroepfer和首席产品官（CPO）Chris Cox代表公司出席。这两名高管都已经与扎克伯格共事十余年，是在公司效力时间最长的高管之一。

不过这封信中并未透露扎克伯格不能出席的原因。

英国议会委员会主席Damian Collins在传唤扎克伯格的信中说：“现在是时候了。我们需要一位在公司中有着足够权威的高管，对这场灾难的过程做出准确有力的解释。”

他还在信中直接对扎克伯格说：“在这新的一年的开始，来为解决Facebook的问题做出承诺吧。我希望这个代表能是你。”

由于泄露和滥用用户数据，Facebook已经处在了舆论的风口浪尖。事件爆发之后扎克伯格的沉默和不痛不痒的回应更是加深了用户的不满。

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