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kindle包月电子书服务两周年：书籍借阅总量破10万

2018-3-27 20:05:18来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月27日消息  亚马逊中国今日宣布，电子书包月服务在中国实行两年来，Kindle unlimited电子书籍总量突破10万册，Kindle中国电子用户数较去年同期增长超过60%，是除美国和英国外的全球第三大市场。Kindle unlimited用户的平均阅读量是非Kindle unlimited用户的2.5倍，目前参与KU服务的合作出版社数量超过200家。为了庆祝发布两周年，Kindle unlimited电子书包月服务新增《三体全集》、《四世同堂》、《人间草木》、《古文观止》、《无人生还》、《中华帝国的衰落》、《沉默的羔羊》、《卓有成效的管理者》等数百本畅销及经典书。

目前，包月电子书总量已突破10万册，既覆盖了畅销书籍及热点书籍，也包括一些经受住时代考验的经典书籍。数据显示，Kindle付费电子书榜前100书目中有六成以上在KU书目中。如《岛上书店》等畅销书和《人民的名义》、《妖猫传》等影视剧热点书籍，以及《富爸爸穷爸爸》等经典书籍。此外，电子书包月服务还囊括了近万本英文原版电子书。

根据亚马逊官方统计数据，上海市借阅总量最多，其次是北京和深圳，但是平均到个人，福州市市民不仅在人均借阅量上领先，而且借阅完成度上也位居榜首。

目前kindle包月服务整月为12元/月，整年为118元/年。另外新用户可享受0.1元7天的使用机会。

kindle 包月服务试用链接：点此访问

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关键词：kindle包月服务亚马逊

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