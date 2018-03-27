快递业首部行政法规5月起施行：加强个人信息保护

IT之家3月27日消息 新华社报道，《快递暂行条例》将于今年5月1日起施行。这是我国第一部专门针对快递业的行政法规，从制度层面奠定了快递业高质量发展的基础。

据国家邮政局统计，我国快递业务量规模已经连续4年位居世界第一，每年新增就业20万人，对全球包裹快递量的增长贡献率超过了50%。我国已经有7家快递企业陆续上市，形成了7家年收入超过300亿元的企业集团。

在促进发展方面，条例设专章规定了发展保障，制定了一系列促进快递业发展的制度措施，既解决业内存在的问题，也解决快递业与其他行业衔接协调方面的问题。同时，以经营快递业务的企业作为制度调节重点，制度红利以企业的实际感受为衡量标准，充分考虑企业感受向消费者传导的过程，在制度设计上坚持有效保护消费者合法权益。

在服务民生方面，着力完善快递服务规则，规范快递秩序，理顺法律关系，使企业和用户形成明确的法律预期，引导企业不断提升服务水平。通过具体的规范明确行为预期，特别是针对业内普遍采用的加盟经营模式，明确了制度规范，对快递服务中容易产生纠纷的问题作出相应规定。

在保障安全方面，从制度上牢牢守住安全底线，着力保障公共安全和用户信息安全。条例立足实际情况，聚焦快递业安全发展的老问题和新挑战，对用户的电子数据信息安全进行了专门规定，立法过程中充分研究了企业使用电子运单等形式保障信息安全的做法，对企业违规行为规定了严格的法律责任。

《条例》完善了快递服务规则，明确各方权利义务，保护消费者合法权益，包括明确快件收寄规则、投递规则；细化无法投递、无法退回快件的处理规则和快件损失赔偿规则；专门规定用户个人信息保护制度，对于出售、泄露或者非法提供快递服务过程中知悉的用户信息等违法行为，规定了严格的法律责任。