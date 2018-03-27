从跑马圈地到精耕细作：中国移动大幅下调固网投入

日前，中国移动公布了2017年财报及2018年展望。其中，2018年中国移动将继续降低资本支出，预计2018年资本支出将比2017年降低6.4%，为1661亿元。尤其值得注意的是，近几年高歌猛进的固网宽带接入投资将出现大幅降幅，比2017年降低60%，仅为74亿元。

中国移动在2018年大幅砍掉固网宽带投资的底气在于中国移动无论是宽带用户规模和用户数量都已经实现了坐二望一，同时通过近几年的大力发展，中国移动宽带已经形成了自己的品牌效应及规模效应。

固网宽带飞速发展

2013年底，中国移动正式获得固网牌照，在这之后，中国移动固网宽带业务进入到了飞速发展的阶段，尤其是近三年，中国移动固网用户增长均超过2200万户，2015年宽带用户数量突破5500万户，2016年突破7700万户，到2017年，中国移动家庭宽带用户数量已经突破1.09亿户，有线宽带连接达1.13亿。这让中国移动在固网市场上实现了从默默无闻到市场第二的蜕变，而且拥有了坐二望一的实力。按照现有市场增速，2020年，中国移动或将超越中国电信成为固网市场第一。

中国移动固网宽带用户能够实现飞速增长，主要来自三方面因素，一是中国移动手机用户群体庞大，通过捆绑销售等可以迅速获得用户；二是，低价、甚至是免费的策略，吸引用户使用；三是，中国移动对固网的大规模投资建设，让中国移动宽带覆盖和接入速率不断提升。

如在捆绑销售方面，中国移动用户只要使用了4G套餐便可免费使用宽带，套餐资费甚至最低仅为38元；在固网建设上，中国移动不仅在国内率先建设100G骨干网络，在接入网上更是直接采用FTTH方式，保证了入户网络速率。

不过，中国移动激进的固网市场策略，也让固网用户的ARPU一直维持在较低的水平，据2017年财报显示，ARPU较上年增长17.5%后，也仅为33.3元。

完成跑马圈地寻找价值新增长

虽然，激进的市场策略让中国移动固网宽带业务实现了飞速发展，成为了市场第二，并成为第一的有力竞争者。但低ARPU的回报显然并不令中国移动满意。

在2017年财报中，中国移动便表示，2018年将着力实现价值增长。在家庭宽带市场，中国移动将提升家庭宽带综合ARPU，提高家庭数字化服务收入。

值得一提的是，2017年家庭数字化产品“魔百和”客户达5725万。此外，中国移动还推出了互联网电视。中国移动正在一步步依托家庭宽带入口构建完善的数字家庭场景。

与此同时，为了实现家庭宽带价值增长，中国移动正在努力围绕家庭场景打造新的生态。中国移动表示，已经建立了“数字家庭联盟”，凡符合AndLink协议的智能外设，均可接入家庭开放平台，共享智能网关服务。联盟成员间将加强渠道的双向进驻、产品的联合营销。中国移动将根据客户价值的50%进行补贴。对于2018年底前完成接入互通的，补贴率上调至100%。面向家庭增值业务的开发者，中国移动还将建立激励机制，丰富各类应用。