那些年你热衷的QQ，如今已成95后的天下

是青春，是回忆，是承载着最真的情绪，你是否还记得那些年在QQ发表过的说说？曾经那些好友分组头像跳动最频繁的人还有联系吗？空间中的留言承载着怎样的情谊？这几日，伴随着QQ开设注销功能消息，不少网友纷纷陷入回忆杀。

虽然现在很少在QQ上互动了，但还是清楚的记得，它曾经为我们打开了一个全新的世界，第一次跟陌生人聊天，第一次用手机看到新闻，第一次养虚拟宠物……然而，现在，被闲置已久的QQ，你可以选择注销了。

QQ灰度测试注销功能

是的，你可以注销自己的QQ号了。

3月20日，腾讯开始允许用户注销QQ账户。但在提交前务必注意备份重要的资料与聊天记录，另外如Q点Q币、财付通余额、理财产品等与QQ账号绑定的虚拟财产也将随账号资料一同被清空。

具体操作是：QQ用户可以前往“设置-帮助-基础功能-QQ账号如何注销-点击此处”或“通过手机客户端扫描指定二维码”，即可按照提示填写相关信息，提交至客服处理，等待审核。而该审核通过后，这一QQ号码将不再属于你。

不过，为了给用户更好的使用体验，QQ团队已于3月21日暂时下线了该功能，QQ官方称此前是QQ团队对QQ账号注销功能的灰度测试，将在进一步优化体验之后，再次上线。

根据工信部2018年年初公布的《电信和互联网用户个人信息保护规定》(工业和信息化部令第24号)第九款第四款规定：“电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。”今后，不止QQ号，几乎所有网站、APP的账号均可注销。

目前，微信、微博、淘宝、支付宝都已经提供或开始测试注销账户功能。

QQ里的重度回忆杀

QQ可以注销的消息爆出后，从网友评论可见，网友注销的意愿并不高，绝大多数表示会保留QQ账号，算是青春回忆册，注销可惜，会舍不得。

确实如此，笔者也有同样的感触。打开QQ空间，不仅会感慨，原来曾经的自己也游走在葬爱家族的边缘。空间的动态和留言，轻狂、矫情、幼稚、搞笑，不禁感慨，岁月是颗定心丸，曾经的桀骜不驯已变成如今的心如止水。

还有超级可爱的QQ宠物，喂食、清洁、打工、学习、游戏、结婚、生蛋、旅游，当时跟QQ宠物的互动与如今的蛙儿子还真是有几分相似。

半夜定闹钟去农场偷菜的经历你有过吗?同学偷、朋友偷、就连父母也偷菜。没错，那时候真是全民在偷菜，夜里设置好闹铃，静静等待农场的菜成熟。

尤其值得一提的是当时的QQ炫舞，漂亮的人物、美美的衣服、炫酷的操作技能和舞步动作吸引了不少女性玩家，在当时，火爆程度不亚于现在的《英雄联盟》。如今，随着“非主流”少年们慢慢长大，玩家越来越少，不过现在QQ炫舞推出了手游版，喜欢的朋友可以去试试。

此外，还有QQ签名、QQ飞车、抢车位等等，承载很多回忆的设置。

QQ已是95后的天下

虽然早期的几批QQ玩家们已灰色头像不会再跳动，但出乎意料的是，在过去一年，QQ的95后用户日均消息竟然增长了18%。

如今的QQ，更加自由、有趣、个性化，内容涉及短视频、电竞、二次元等，已成为年轻人的主阵地。看直播、看动漫、或者在兴趣部落里面寻找同类成为他们的日常爱好。

不难看出，在微信流行起来的同时，腾讯就已经开始布局，把QQ打造成了一个年轻人的娱乐天堂。