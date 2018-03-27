牙刷、手表、电脑……区块链下的疯狂消费市场

区块链就像一辆疯狂前进的马车，年初徐小平那句“All in区块链”惊到马匹后，这出戏就变得越发精彩：车上的人恣意表演，车后的人迅猛追逐。这弄得我梦里都神叨了，比如前晚，我就梦见路边洗车行打出了月薪200比特币的招聘广告，美得我瞬间从梦中惊醒，迅速发了个朋友圈，自嘲梦境疯狂。

然而，现实的疯狂似乎也好不到哪里去。

昨天在京东金融上看到了那则区块链牙刷的众筹信息时，我是一脸懵的：连牙刷都要变成矿机了？随后我发现，硬蹭区块链热点的家族还不小，除了上周我们谈过的手机，居然还有手表、电脑等等。

显然，区块链概念已经被精明的消费市场盯上。而以往无数个风口的故事证明：这或许只是疯狂的开始。

1、区块链牙刷来了

“首款区块链智能牙刷，让你真正刷干净”，最近登陆京东金融的这款区块链牙刷，广告词朴实无华，众筹页面传递出来的信息也是：放心，牙刷那个牙刷，清洁牙齿还是主要任务，挖矿只是买一赠一的附带功能。

根据众筹公开信息，这款牙刷出自32teeth，这是后者推出的第三款产品。除了一种专业的巴氏刷牙法听起来在人们想象范围内，其余卖点似乎大多是时下热点：比如人脸识别+VR特效、区块链等——看来团队对风口也是蛮熟的。

▲图为众筹牙刷页面截图

至于具体玩法呢，“人脸识别+VR”似乎就是美图版刷牙短视频，你能用手机拍摄下自己左刷刷右刷刷的样子，再根据心情选择给自己带上蝴蝶结、小星星之类的特效。

“区块链”的概念听起来似乎也合理。牙刷+区块链=爱牙币。简单来说，刷牙就相当于“挖矿”，挖出的token就是爱牙币，可以直接兑换牙刷、牙线、洗牙服务等。

此外，作为一家专注做牙刷的创业团队，32teeth还悉心设置了专属矿池和公共矿池。一方面，你的有效刷牙行为会变成数据，再兑换成专属矿池里的爱牙币，刷得越干净，奖励就越大；另一方面，32teeth会根据算力总量情况向公共矿池里定期投放爱牙币，用户可以通过完成指定的刷牙任务获取。

好好刷牙就能赚钱，读懂这个逻辑后，我生出隐隐的担忧：如果这玩意儿被我妈知道了，她会不会抓住我家的汪星人，每天给它刷20次牙？毕竟，我妈对区块链充满好奇又苦于无从下手，而同时，她又是会为了拼多多几毛钱优惠就把全家亲戚都骚扰一遍的主。

2、庞大的区块链家族

区块链概念去年冬天就出现在消费市场了。

2017年12月10日晚，一张三角形矿机的海报在很多人的朋友圈里出现，根据官方表述，这是全球首台基于区块链技术的电脑。这款产品由香港Acute Angle cloud团队打造，三角形外形，既能够作为普通PC使用，用户只要开机进入系统，“挖矿”就会自然启动，产出锐角币（AAC）。

▲图为三角形矿机

创始人高胜利接受采访时毫不掩饰自己的野心——

“全球目前有两个云，一个是阿里云，一个是亚马逊云，这两个云都是中心化的。Acute Angle cloud则希望能成为第三个云，规模上甚至将胜过阿里和亚马逊……未来的云世界将是中心化云与去中心化云共同发展的局面，因此，Acute Angle cloud将与阿里、亚马逊等巨头比肩作为终极目标。”

今年一月初，三角形电脑在美国CES首发，限售2万台，每台599美元，并支持BTC、ETH、USDT、ACT、QTUM、ITC、AAC等数字货币支付。据悉，这款矿机电脑在19分钟里销售一空——矿工们的热情果然不可小觑。

看起来，矿机是这款三角形电脑的主要身份，电脑只是买一赠一的附加功能。因为在去年圣诞节，AAC已经上线KEX，随后又登陆了OurDax、LBANK、OKEX等交易所。

相比之下，很多消费产品的“区块链“概念，怎么看都想在强蹭热点。

比如长虹、糖果、联想已经纷纷推出了区块链手机，且均自称为“首款”。（相关报道）其中，名不见经传的糖果手机圈钱姿势过于露骨，遭到舆论一边倒的嘲讽，毕竟，千元机配置+有名无实的矿机就叫出三千多的高价，实在有点吃相难看。

创业者的想象力似乎由此展开。

乐心医疗最近也宣布，将在下半年推出区块链智能手表，根据官方表述，“手表将结合GPS，使用区块链技术记录位置信息，尝试整合数字钱包功能，考虑支持不同场景的支付功能“。此外，这家以智能硬件起家的创业公司还表示，考虑在2020年成立专门的区块链事业部或子公司。

从目前来看，这些傍上区块链概念的消费产品，造出的虚拟币大多用处不大，比如糖果币、爱牙币，它们的用途似乎更多就是积分换礼品。

3、不好割的韭菜

当然，能兑换点积分礼品还算是不错的，毕竟，在区块链名义之下，币圈的空气币已经割过了一茬又一茬的韭菜。

乱象丛生的币圈到处都是投机者的身影。包装一个背景光鲜的团队，再准备一份满是区块链改变未来云云的PPT，连白皮书没有就能够顺利众筹。最终，团队圈钱退场，剩下韭菜们哀鸿遍野。

随着区块链电脑、手机、牙刷、手表的出现，类似疯狂似乎有在消费市场再现的苗头，至少创业者们的野心是这样的。不过，相比币圈人士的目的单纯（赚钱），消费市场的用户显然更复杂，时兴的概念确实能吸人眼球，但最终决定购买、复购的因素，还是产品功能和使用体验。

类似“鸡同鸭讲“的故事曾经发生在无人超市出现之后。有记者在街头采访大妈，当记者满嘴“时代潮流”、“生活方式变革”时，大妈关心的却是物价和岗位数量。

消费产品亦是如此。

人们愿意接受它们在功能上的迭代升级，比如牙刷的功能是清洁牙齿，但我们不拒绝有一天它会成为我们的私人牙医；手机是交流沟通的工具，但我们不拒绝它成为私人管家，更加方便生活。至于用它们来挣钱，显然是需求列表里靠后的那一项——更何况，这些打着区块链概念的产品，往往比正常产品要贵上几成。

至于更像挖矿机的三角形电脑，它在今年3月正式发布时主场选在了韩国，团队对外主打的特色也是“国际化”，全球首家旗舰店落地在香港——显然，国内对于矿机越发严格的监管措施，让这些矿机产品不得不出海。

我们期待区块链的更多落地应用，也确实有不少创业团队和大公司的业务部门正在积极布局。但在此之前，我们其实并不需要太多蹭热点的、华而不实的产品——除了能加重消费者对“区块链”的误解和抵触，它们似乎也起不到更多作用了。