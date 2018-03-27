联想控股考虑多个子公司分拆上市，联想有意借CDR回归A股

IT之家3月27日消息 根据财经网报道，联想控股股份有限公司执行董事兼总裁朱立南3月27日在联想集团的2017年度业绩发布会上表示，联想集团正在考虑将旗下多个业务分拆上市。

联想控股旗下多个子公司被列入单独上市日程表。其金融板块旗下中小企业融资服务公司正奇金融将赴港上市；支付解决方案公司拉卡拉将在A股上市，并已经进入最后审批阶段；新材料板块的联泓新材料正在准备A股上市材料，计划在2020年前后上市；农业跟食品板块下最大的业务单元佳沃集团旗下鑫荣懋公司，目前正在做A股上市前的准备工作。

此外，朱立南透露，联通控股旗下的IT业务，也是联想控股最大的业务单元联想集团高层也表达对回归中国市场的兴趣，但目前在积极考虑之中。

朱立南称，联想集团是否将单独分拆在A股上市，需要联想控股董事会进一步决策，商讨决议联想集团单独通过CDR或者其他方式回归A股是否可行。

联想控股2017年财报数据显示，2017年，联想控股在上市后连续第三年的业绩成长，整体收入至人民币3162.63亿元，同比增长3%；归属股东净利润为50.48亿元，同比增长4%。

联想控股旗下信息技术板块联想集团，收入同比增长6%，但归属股东净利润亏损2.46亿元，2016年这个数字为13.35亿元。联想集团是联想控股旗下最大的业务板块。