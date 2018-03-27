高德怎么开起了顺风车？

高德这家成立了超过16年的老牌地图软件公司，追了一次时髦。

今天（3月27日），高德地图宣布推出顺风车业务，将在成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，之后将扩展到全国更多城市。与ITA竞争对手选择抽取用户10%佣金不同，高德顺风车不抽佣，不参与补贴战。换句话说，高德亲自下场，去做了一个没有商业化诉求的“公益行为”。

“他们决定自己做这个（顺风车）业务，招募车主做运维，还是挺夸张的。”业内人士对虎嗅说。

这种惊讶可以理解。毕竟开始顺风车业务和俞永福刚刚接手高德时的“去O2O”的战略相去甚远。

2014年，在“百团大战”的时刻，俞永福出人意料且异常决绝地砍掉O2O业务，而作为直接竞争对手的百度地图，则同时搭载了餐饮、酒店、出行等服务。俞永福坦然面对了整合带来的人事震荡和内部的反对声浪。

此后，高德地图在十一期间发布了新版本，与百度地图展开正面竞争。这场战争被高德称为“10.1”战役，砍掉O2O的新版本在短时间内快速获取的用户。俞永福的专注于地图业务的策略也由此确立。

他曾经在后来的公开讲话中解释了自己的决定：

在地图服务里硬生生地加入团购，把出行导航变成了团购导航，这明显不是从用户需求角度考虑问题，更多是因为商业化变现的压力。未来高德将专注于用户需求，专注于做最好的地图导航产品，专注于地图导航产品的技术研发。很简单，很清晰，就是专注于用户、产品、研发三个维度。

高德地图产品副总裁陈永海在近期接受媒体采访时还谈到高德作为平台所面临的挑战。“有些合作伙伴有自己的独立App，人家会考虑为什么要开一个接口给你，让你服务其他用户，这是要花很大精力让他们想明白的。”他说。

而此次高德的决定甚至不是在地图系统中搭载其他打车软件，而是亲自参与出行领域市场份额的争夺。此刻再次出人意料的加入红海，可能是为了更好的服务阿里大出行的战略。

阿里最近一年来在出行领域的布局，彰显了野心。

首先，是亲自参与了没有明确盈利模式的单车赛道。

成为哈罗单车的第一大股东是阿里的第一步。2017年9月与12月的两次增资之后，蚂蚁金服和阿里系拥有了哈罗单车的绝对话语权。半个月前（3月13日），蚂蚁金服将自己的信用体系接入了哈罗单车。所有芝麻信用超过650分的用户，通过支付宝即可解锁单车，免押金骑行。

除了建立嫡系部队之外，阿里以债权的形式驰援ofo。后者以大多数单车作为抵押，获取阿里17.7亿人民币的贷款。

阿里在共享单车领域的布局非常缜密。第一梯队下注ofo，不论是否合并，都可攻可守；第二梯队则选择了“哈罗单车+永安行”的组合，力图在总投放量上战胜参股摩拜的腾讯。

除此以外，阿里还将深入公交和地铁系统，全面进入大出行领域。

实际上，吃过“滴滴快的合并案”亏的阿里，此番对出行领域布局的核心还是抢夺更多的线下支付场景。

微信已经覆盖了绝大多数的移动互联网用户，那么，作为竞争对手的阿里就需要多场景、多维度的布局，以此对抗腾讯手中握有的流量资源。线下支付份额在伯仲之间的阿里和腾讯，都焦虑的寻找适当的突破口。昨天，与腾讯合作的沃尔玛、步步高超市宣布下线支付宝。而高德宣布正式加入打车领域，车主需要通过支付宝进行实名身份认证。自然，整个交易也顺理成章在支付宝内完成。

巨头之间的支付场景争夺，仍在继续。