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魅蓝员工：真的刚不过华为了，三星的份额也将被吃掉

2018-3-28 0:30:41来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月28日消息 今天晚上，在法国巴黎发布会上，华为一口气发布了旗下最新的三款智能手机P20、P20 Pro和Mate RS，三款手机的升级都可圈可点，包括P20系列拍照包揽DxOMark前二、Mate RS全新的前后双指纹设计等。

面对华为手机如此汹涌的升级，魅蓝员工@邓邓大人在微博感叹，真的是刚不动（华为）了。

这名魅蓝员工表示，当年MX5的时候，相比荣耀7还是有优势的。在看了华为的发布会之后，真有点逆天的感觉。

特别是那颗1/1.7的cmos，还能塞进去。真的是刚不动了。华为会吃掉三星在中国的份额，甚至会让ov颤抖。在国内高端手机五千价位，只要（有）苹果能斗一斗了。其他好像都是花拳绣腿。

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关键词：魅蓝华为

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