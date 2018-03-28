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路透：将欧洲市场作跳板，华为与三星苹果展开正面竞争

2018-3-28 8:07:14来源：凤凰科技作者：若水责编：远洋评论：

据路透社北京时间3月28日报道，作为全球第三大智能手机制造商，华为公司于当地时间本周二在巴黎推出其款新旗舰产品——P20系列手机，以期在欧洲市场寻求新的突破。

在当前欧洲智能机市场上，竞争对手三星、苹果都取得了巨大进展。但华为P20系列产品，凭借自身丰富的相机功能以及咄咄逼人的定价策略，试图在同质化严重的高端智能手机市场，与三星Galaxy S9和苹果iPhone X展开正面竞争。

华为表示，高配版的P20——P20 Pro配备了三款摄像头和传感器，这也使得该款产品的图像清晰度成为现有智能手机中的佼佼者。三星上个月在巴塞罗那发布的Galaxy S9旗舰产品对摄像头进行了升级，而华为P20 Pro算是对三星这一产品明确回应。

华为在巴黎发布会上表示，基本款P20定价为649欧元(约合5053元人民币)，而高配版的P20售价为899欧元（约合7000元人民币）。相比之下，根据三星网站数据显示，Galaxy S9和高配版Galaxy S9+的售价分别约为739欧元（约合5754元人民币）和869欧元（约合6766元人民币）。

欧洲市场，将是华为最终能否成为全球第二大手机厂商的关键所在。在中国本土市场，华为面临着来自国内对手的激烈竞争压力，但欧洲市场情形有所不同。

市场研究机构Forrester负责消费类设备的分析师托马斯·赫森（Thomas Husson）表示，“鉴于其缺席美国市场，华为在欧洲市场面临的挑战是如何增强其品牌个性并夺取更多的市场份额。”

华为表示，2017年上半年该公司在欧洲市场上的发货量增长幅度超过50%。市场研究公司Counterpoint提供的数据显示，在欧洲其中两大智能手机市场——意大利和西班牙手机市场上，当前华为手机的出货量份额已超过了苹果和三星。Counterpoint估计，近年来，华为手机在西欧市场的份额上升至12%。

华为智能手机在英国和法国的份额分别占到5%和6%，在欧洲市场属于较低。在这些国家，华为正在加强其业务。

不过，Counterpoint分析师彼得·理查德森（Peter Richardson）表示，华为公司已开始在欧洲市场面临更大的竞争，原因是由HMD Global开发的诺基亚手机正在复苏，以及来自中国的竞争对手——小米在该市场上日益强大。

华为智能手机在欧洲市场上的份额增长，将帮助该公司弥补其在美国市场上遭遇的不利。美国联邦通信委员会（FTC）主席上周表示，针对华为，FTC计划采取“积极措施”，从而确保美国通信行业供应链的完整性。

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