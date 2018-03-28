刘强东评富豪捐别墅赠乡亲：初衷很好，不过农村太复杂

IT之家3月28日消息 据南方日报报道，广东企业家陈生回报乡里，斥资2亿多筹建了258套别墅，准备无偿赠送给村民使用，然而本可交付的别墅，却连遭恶意破坏，村委会称是其他村的村民所为。

对此，经常给村民发福利的京东创始人刘强东评评论称，初衷非常好，不过农村非常复杂，“稍有不慎就会引火烧身！”

刘强东表示，：“明明大好事也会引发无数矛盾甚至指责……我现在在两个村负有直接扶贫责任，也是小心翼翼……”

据上述报道称，该村村民还提出，按原有登记户数不能满足需求，要求儿子们结婚多分一两套。就连户口早已迁出的前村民也联名要求分房。此外，有近一半村民代表更提出，如果公司要拆除他们的旧房子，除了给他们分配别墅外，还需要支付赔偿。

报道称，本是扶贫济困的善举，最后却因村民种种的想法出现了矛盾，陈生已连续两年不愿回乡过年。

值得一提的是，去年11月24日，刘强东成为河北省阜平县平石头村名誉村长。新官上任，刘强东就为乡亲们准备了500多万的年货。刘强东还称，“以前我们做了很多好事不敢说出去，怕被骂炫耀！似乎只有做了好事不让别人知道才是真正的善举！其实，宣传也是为了带动！如果中国上百万亿万富翁们一起行动起来，大家的日子都会好过！”