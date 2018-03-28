专访大疆创新：商业资本让位于理工科文化

每个男生心中都有一个机甲梦。每个理工男心中都有一个造机甲的梦。如何能让这样的梦变成现实，而不是被现实的生活所磨灭？如果你有这样一个梦，那你一定听说过RoboMaster机甲大师赛：全球最具规模和观赏性的机器人赛事，发起方是无人机龙头企业DJI大疆创新。



近日，IT之家就RoboMaster的发展对大疆公关总监谢阗地进行了专访。谢阗地详细解释了RoboMaster对大疆的意义。关于近期网络上流传的大疆融资新闻，谢阗地表示大疆将精力聚焦在自身工作上，请业界多关心产品与活动，而非市场传言。

2015年，大疆发起并承办RoboMaster。三年来，这项赛事规模越来越大，精彩程度和关注度也逐年增高。今年夏天，RoboMaster机甲大师赛即将战火重燃。比赛形式和规则相较于去年都有一些调整，技术要求更高，比赛画面更精彩。在大赛开始前这个重要的时间点，IT之家联系到了大疆创新公关总监谢阗地，并与其针对RoboMaster进行了交流专访。

大疆为何会主办RoboMaster？

RoboMaster我们办了四年，总的投入差不多两亿多，在我们来讲，它更像是大疆理工科文化的延续，也是大疆对未来的愿景。目前有很多技术人才基于现实的条件，会选择在条件不成熟的时候先就业，或者是创业，这对社会可能是一种人才浪费。他们如果能参加像RoboMaster这样的大型综合类全球机器人赛事，先从技术实践中了解自己，提升自己，再去做人生选择，对科技行业乃至社会的长远利益来说是有帮助的。

没有过多的寒暄，对话伊始，大疆创新公关总监谢阗地便直接了当地点明大疆举办RoboMaster的出发点。而后面的谈话，更多也是在围绕这个出发点展开。

在普通消费者的印象中，大疆更多还是一家提供无人机解决方案的企业，为什么要举办RoboMaster这样一个机器人比赛？

在和谢阗地的交流中，IT之家认为有一句话最能解释这个问题：

其实无人机在学术上就是机器人学科的一个分支，我们现在反哺的，也是机器人这个学科将来的前景，我们在培养这个专项的人才，致力于推动机器人技术和行业的发展，让社会大众们能像关注体育竞赛一样，关注科技比赛和工程师文化。

弈者谋局

事实上，人才教育和培养也是这次采访被讨论最多的词汇。RoboMaster不同于其他的科技比赛，它有着完整的教育和培训体系，从高中生到大学生的夏令营活动，还有工程师的培训营。可想而知，这样完善的培训、教育体系，背后的成本也是昂贵的，那么大疆如何平衡成本和收益的关系？

对于这个问题，谢阗地表示，大疆在学术或者教育的投入上，并不是以经济利益为决策的指标，更多的是在自身逐渐建立起独有的企业文化时，投入、扩散自己认为是正确的价值观。他进一步说明，在大疆而言，这个价值观就是是否能够踏踏实实地做事、和跨学科的人去合作，发现问题、解决问题。“这样的事情，短期内其实没有什么收益，但长期来看，收获的是整个社会氛围，整个产业链。”

RoboMaster是具有时代开拓性的。自动化、数据化产业无论是在传统行业还是在新兴的行业，更多是工具属性，解决一些具体的问题，但体系还是旧的。这个时候就需要有人去研发一些不同的技术或产品，做一些别人不敢尝试的事情。善弈者谋局，对于大疆而言，如果这样的事情能够做成了，那么十年或二十年后的产业形式，或许对于大疆来说，才迎来真正的收益。

深入从RoboMaster的角度来看，这样的赛事除了炫酷的技术角逐，其实更重要的，还有关于学术、科研成果的积淀。因为这样的一场大赛，涉及到的学术背景除了自动化、嵌入式、机械，还涉及到软件工程、数学、逻辑学、博弈论等各个领域的专业知识。

谢阗地表示，为了提高比赛在学术上的积累，大疆每年还与国际顶尖机器人学术会议ICRA共同举办了RoboMaster AI挑战赛。和普通的机器人挑战赛不同的是，这个挑战赛是全自动的，完全由机器人自主去识别目标、分解任务，并根据其嵌入式、机器视觉等技术将任务完成，这样的挑战在学术上来讲更困难，而实现之后的知识成果，很大程度上可以形成科研报告。

关于RoboMaster 2018赛季

在采访交流过程中，RoboMaster 2018赛季自然也是避不开的话题。和“RoboMaster机甲大师”往届赛事相比，2018赛季的规则会在机器人射速和射频的限制机制、英雄机器人和工程机器人的任务点方面有所调整，同时还会新增哨兵这一全自动识别反击机器人角色等等。可以预见，新的赛季会更具竞技性和观赏性。

▲RoboMaster同名动画

至于赛事文化传播方面，谢阗地表示，除了去年的同名动画片，今年的RoboMaster真人秀也已经上线，是另一种将RoboMaster品牌IP化的尝试。这种尝试对RoboMaster粉丝用户而言是很新颖的。大疆期待着用大众更加易懂的主流传播方式，吸引全社会来关注理工科生群体。

那么，不断增加的商业传播，是否意味着RoboMaster即将开启商业化，寻求IP变现呢？对此，谢阗地表示，当前大疆专注的还是理工科的事情，是从青年工程师的角度去出发考虑的，RoboMaster机器人比赛也会坚持做下去，目前还不会考虑商业利益。即便以后大疆做商业的事情，做法也会跟传统的商业背景的公司做法不一样，我们希望社会大众是认同这件事情的，哪怕资本领域并不完全认可的投入，大疆也会尝试去做，我们看到的是未来。

创办4年以来，RoboMaster帮助了很多理工科生。许多青年工程师在参加比赛后发现自己的技术有进一步提高的潜力，进而重新规划了自己人生道路，有的选择科研深造，有的选择创业或加入科技公司。从这个角度来说，RoboMaster机甲大师赛颇有“教书育人”的作用。

采访小记：

随着RoboMaster机甲大师赛的精彩程度一届胜过一届，在紧张刺激的赛事与越发盛大的舞台映衬下，外界对赛事的关注日益增加。通过这次采访，IT之家对这个赛事也有了更多的认识，同时也感受到大疆创新对赛事初心的坚持。另一方面，随着时间的推移，相信RoboMaster产业将逐渐壮大，它的商业价值也可能将逐渐释放。也许，当聚光灯投射在青年工程师身上时，照亮的不仅是这些参赛选手，更是中国工业创新和产业革命的光明未来。