《Dota2》DPL赛事中国队互买“10杀”打假赛，官方怒禁赛处罚！

IT之家3月28日消息 在昨天举行的2018 DPL中国DOTA2职业联赛•甲级联赛ROCK.Y与Ulrica比赛中，组委会发现两队俱乐部疑似消极比赛的行为，并收到了大量关于两队俱乐部参赛队员的检举，ROCK.Y与Ulrica两队疑似打“假赛”，互买“10杀”。对此组委会高度重视并立即开展了相关工作。DPL赛事组委会通过对比赛录像资料等材料的反复审查，认定ROCK.Y与Ulrica比赛存在消极比赛行为。

16:18左右，ROCK.Y方萨尔在明有机会杀死Ulrica方上古巨神的情况下选择走开，被塔和上古巨神反打至空血，同时上古巨神没有使用任何技能和物品，最终萨尔杀了上古巨神。

更多证据

DPL赛事组委会做出如下处罚：

1.终身禁止ROCK.Y俱乐部与Ulrica俱乐部参加DPL和Mars旗下所有赛事。

2.终身禁止ROCK.Y俱乐部2名选手范天佑(巨牙海民，Ayo)、卢昊(萨尔，Hitagi)与Ulrica俱乐部3名选手陈志梵(帕克，fan)、莫键(陈，Scorpio)、康林(上古巨神，olos)参加DPL和Mars旗下所有赛事。

3.两年内禁止ROCK.Y俱乐部3名选手李春波(露娜，Gintoki)、徐子洋(龙骑士，Meteor)、肖子豪(潮汐猎人，Polaris)与Ulrica俱乐部2名选手莫颖(恐怖利刃，Aleyh)、张洋(小小，zy)参加DPL和Mars旗下所有赛事。两年后是否能重新参加DPL和Mars旗下所有赛事，会届时对其再行考核而定。

官方表示会继续深入调查本次事件，绝不姑息任意一个违背竞技精神的选手。赛事组委会将以零容忍的态度惩治这种无视纪律的行为，也希望同行及DOTA2粉丝们一起监督，共同建立和维护良好的电竞环境。通过本次处罚事件也请其他选手们引以为戒，切莫因小失大，铸成大错。