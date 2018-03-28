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华为Logo悄然换新：去掉渐变色，更加扁平化

2018-3-28 13:07:05来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月28日消息 华为昨晚在巴黎发布了三款重磅手机新品，除此之外，有人发现华为悄悄更换了自家的Logo，当然如果不注意很难看出，不过确实有了变化。

左：旧Logo，右：新Logo

在昨晚华为的P20发布会上，手机的宣传海报上已经启用了新Logo，简单来说，新Logo去掉渐变色改为单色，然后统一为华为红，在视觉上更加扁平化，另外Logo下方的字体间距更加宽松，最鲜明的“E”字母也开始和其它字母开始统一，更加硬朗。

IT之家发现，华为的各个官方微博已经启用了新版Logo，但官网Logo还没有更换。另外，华为P20系列新机的宣传海报也都启用了新Logo。

华为官方Logo总共经过三代变更，官方对第二代LOGO的解释：标志在设计上采用了聚散的模式，八瓣花瓣由聚拢到散开，寓意着华为发展事业上的兴盛。底部核心聚在一起，说明了华为坚持客户需求、为客户创造价值理念的核心聚焦。花瓣慢慢开放，花瓣上加入光影元素，折射出了华为创新、稳健、和谐，寓意了华为积极进取、不断创新、和谐商业环境、开放合作的理念，使华为在发展上更加稳健，更具国际化、职业化。花瓣下面配上黑色的“HUAWEI”字母，在花瓣红色的映衬下，标志显得独立且吸引人。红色给人一种冲动感，让华为显得更为出众。

图自：LOGO大师

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关键词：华为P20华为Logo

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