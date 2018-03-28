Linux基金会启动深度学习基金会，腾讯华为百度加入

IT之家3月28日消息 本周，Linux世界的开放网络峰会在洛杉矶开幕。在大会上，Linux基金会（Linux Funds）宣布推出LF深度学习基金会，助力开源世界在人工智能、机器学习和深度学习领域的发展。

该基金会的联合创始公司有：百度、华为、腾讯、诺基亚、中兴、Amdocs、AT&T、B.Yond、Tech Mahindra、Univa。深度学习基金会将为工具和基础架构的开发者、维护人员创造一片中立空间，让他们能够相互交流、协同努力，促进深度学习的广泛开展。

大会还推出了人工智能平台Acumos。该平台由AT&T和Tech Mahindra共同创立，旨在将人工智能带到更广阔的开源社区。

AT&T公司表示，该平台将由Linux基金会主导，旨在让开发者更轻松地建立、分享和部署AI应用。

该平台可以为开发者提供各种相关应用，如定位追踪和面部识别等，还可以将多种AI功能整合，让开发者使用这些功能的时候就像在用一个单独的应用程序一样。

除此之外，百度也将通过自家的EDL项目增强Kubernetes的弹性调度，并使用PaddlePaddle的容错功能大幅度提高Kubernetes集群的整体利用。腾讯和北京大学联合开发的第一个AI开源项目Angle，也为机器学习提供了的大数据和模型。