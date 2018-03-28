马斯克融资再出怪招：Boring公司效仿乐高卖“砖块”

据The Verge北京时间3月27日报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)销售了价值数百万美元的自主品牌帽子和喷火器。现在，马斯克表示，旗下挖掘公司（Boring Company）将销售“带有环扣的砖块”——利用挖掘机从地下挖出来的岩石制成。他说，换句话说，除尺寸更大、重量更重和由岩石制成外，他们的“砖块”与乐高积木相似。

马斯克表示，挖掘公司将出售这类“砖块”，首批“砖块”将使用户能“复制”埃及的古建筑，例如金字塔、狮身人面像或荷露斯神庙。马斯克说这些“砖块”将是“原尺寸”的，目前尚不清楚他的真正意思。马斯克是通过Twitter公布这一消息的。

目前尚不清楚这些“砖块”开卖时间以及它们的价格。挖掘公司目前只在美国加利福尼亚州和马里兰州挖掘很短的试验性隧道，因此可能没有足够的原料来生产“砖块”。不过，这家公司制定了在全美各地挖掘隧道的计划，即使只有半数隧道开挖，它也将获得制造这些“砖块”的足够原料。

有一点可以肯定的是，一段时间以来挖掘公司一直在考虑如何利用挖掘隧道产生的沙石泥土。该公司在其网站和各个城市的市政规划会议上表示，希望找到重新利用挖掘出来的沙石泥土的方法，重点考虑把它们生产成“有用的砖块，用来建造建筑物”。

在Twitter上描述这些“砖块”时，马斯克使用了“LEGO-like”（与乐高“相似）一词，这是否会引起乐高关注还有待观察，尤其是乐高最近公布了自己的环保积木计划。