苹果春季发布会天才小熊猫版来袭：雷军、老罗友情出镜

IT之家3月28日消息 苹果昨日晚间召开了2018春季发布会，在本次发布会上苹果推出针对教育市场的新iPad，采用A10处理器，支持Apple Pencil。

新款iPad具有相同的9.7英寸屏幕，边框、Touch ID传感器、按键位置和相机也都没什么变化。最大的新功能是对Apple Pencil的支持，与iPad Pro上的功能相同，当然性能方面则搭载了新的A10 Fusion处理器。

与之前的机型一样，新款iPad拥有10小时的电池续航时间，一个支持1080p视频的800万像素后置摄像头，一个前置FaceTime高清摄像头，提供LTE版本，重量为1磅。但值得一提的是，新款iPad没有连接外接键盘的接口，这是一个很大的遗憾。

新iPad的显然是为苹果更新的软件套件而生的，其中包括支持Apple Pencil的Pages，Numbers和Keynote的新版本，另外对于学校来说也有更好的多用户支持，但对于普通消费者来说就不那么重要了。

按照惯例，之前已经恶搞过多次苹果发布会的微博用户@天才小熊猫 再度携带鹅妹子四人组参加了发布会。不过这次还带上了老罗以及雷军两个“新人”，由此导致鹅妹子四人组缺少了一些存在感。

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