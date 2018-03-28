苏宁：启动418家电3C购物节，基础运费3年不涨价

IT之家3月28日消息 今日苏宁易购在南京召开418电器购物节媒体发布会，宣布今年4月18日开启家电3C品类的大促活动，其力度标杆为家电3C品类的双十一。

这次418电器购物节发布会上，苏宁易购总裁侯恩龙强调，放眼国内家电3C市场，“从线上到线下，苏宁易购家电全渠道份额第一”。而在发布会上，国内第三方机构艾瑞咨询发布最新数据显示，2017年，中国全渠道家电销售规模达到7905亿，苏宁易购独占20%份额，领跑全渠道第一，京东以12.3%的份额位列第二位。

在发布会上，苏宁公布了其最新的品质服务商“基本法”，其核心内容包括：线上线下七天无理由退货、30天包退365天包换、46项服务，其中46项服务则涵盖了购物、O2O服务、配送、售后、客服、退换货、绿色共享等七大环节。

今年418期间，苏宁易购还提出了四项基础承诺，即贵就赔、迟就赔、来就送和免费装。

在今年3月初，IT之家曾报道，苏宁高管宣布其物流基础运费保持5元不涨价，而418发布会现场，侯恩龙则进一步承诺：确定基础运费3年不涨价。此外，侯恩龙表示苏宁大件商品的准时达服务，也会在4月上旬首先在8个城市上线。这意味着，用户在苏宁易购购买大家电时选择该项服务，下单后可以自主选择时间段收货。

在发布会上，侯恩龙还屡次喊话邀请京东等友商，共同“加盟”418家电3C购物节，让惠消费者。

在418家电购物节，除了会首发多款家电3C产品，苏宁还侧重于好货、低价。在优惠力度方面，苏宁将推出大家电产品满万减千，手机产品则有最高600元大额抵用券、10万张12期免息券、1000万个红包等活动。在品牌参与方面，则几乎囊括了格力、美的、创维、海尔、海信、联想、小米、华为、惠而浦等国内外家电3C品牌。

今年一季度，苏宁分别和海尔、美的、海信、博西签了三年战略发展规划，500亿的发展规划和长虹美菱签了300亿发展规划，还有一些品牌签了2018年百亿销售规划。在本次发布会上，根据苏宁公布的2018年销量增速数据，其线上销量增长速度远远高于其他电商平均增速及线下销量增速。

截至目前，苏宁在全国范围内拥有8大全国物流中心、47个区域物流中心、60个平行仓、4000家门店仓，而截至去年9月底，苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套总面积686万平方米，配送网络覆盖全国2866个区县。