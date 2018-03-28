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宏碁钢铁侠主题笔记本曝光：方舟反应堆logo亮眼

2018-3-28 19:28:47来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月28日消息  泰国网友@iambosilla在脸书上曝光了宏碁钢铁侠主题笔记本电脑，据其透露，另外还有美国队长和灭霸款。

这次曝光的漫威主题宏碁笔记本电脑可能是在为《复联3》电影的上映预热。从曝光的图片来看，这款宏碁笔记本型号应该为Acer Swift 3。这台钢铁侠宏碁笔记本从包装盒到外壳都是满满的钢铁侠元素，红+金的经典配色，上盖还装饰着托尼胸口的方舟反应堆，涂层发出耀眼的光芒。

这款漫威主题的笔记本的详细配置和售价目前还不得而知，预计将在4月27日《复仇者联盟3》上映时发布。

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关键词：复仇者联盟宏碁钢铁侠笔记本

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