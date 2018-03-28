张小龙：今日头条是强大对手，“看一看”会有自身特色

IT之家3月28日消息 在2017年5月微信版本更新到v6.5.8的时候，“实验室”版块正式上线，包含了搜一搜和看一看两大功能。其中，看一看功能上线之初就被业内人士认为是瞄准今日头条的产品。

对于微信看一看功能和今日头条的关系，据爱范儿报道，近日，在一段流出的内部视频中，张小龙表示，微信有很强大的竞争对手，比如说今日头条。

张小龙说，资讯类产品在历史上有很多同类型竞争，但你很难看到一个完全同质化的产品能赶上对方。同时，张小龙表示不希望团队去做第二个今日头条。

关于看一看的定位上，张小龙表示这不仅会是一个有微信特色的东西，而会是一个有自身特色的产品。

以下为张小龙视频内讲话（爱范儿整理）：