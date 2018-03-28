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张小龙：今日头条是强大对手，“看一看”会有自身特色

2018-3-28 19:43:08来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月28日消息 在2017年5月微信版本更新到v6.5.8的时候，“实验室”版块正式上线，包含了搜一搜和看一看两大功能。其中，看一看功能上线之初就被业内人士认为是瞄准今日头条的产品。

对于微信看一看功能和今日头条的关系，据爱范儿报道，近日，在一段流出的内部视频中，张小龙表示，微信有很强大的竞争对手，比如说今日头条。

张小龙说，资讯类产品在历史上有很多同类型竞争，但你很难看到一个完全同质化的产品能赶上对方。同时，张小龙表示不希望团队去做第二个今日头条。

关于看一看的定位上，张小龙表示这不仅会是一个有微信特色的东西，而会是一个有自身特色的产品。

以下为张小龙视频内讲话（爱范儿整理）：

因为「看一看」才刚刚开始起步，应该说前一阵子还是在打基础的一个阶段。

春节以后我这边开会也挺多的，大家在2018年可能面临的压力会更大一些，并且节奏会更快一些。我们暂时也承诺说，每次都要做一个迭代版本的插件。

所以我觉得，后面一点才是艰苦的，难度挺大。我们总是说要做一个有微信特色的「看一看」。这句话其实说起来容易，做起来很难。

另外来说，什么是微信特色呢？可能就说不清楚了。

什么是「看一看」特色？你给用户留下了什么样的印象？他为什么要来「看一看」？这个也是挺难回答的。

那这个也是比较有意思的地方，做产品的要去思考这一些本源的问题。我觉得比较好的一点是，大家是对这个问题是始终保持着一个思考的，并且不断地去探索。到底它更深层次的原因是怎么样的？我们到底应该把「看一看」往哪个方向去做？

在历史上有很多这样的同类产品竞争，但其实你很难看到一个完全同质化的产品去赶上对方。我们有很强大的竞争对手，比如说今日头条这样的，但是我们不会希望团队去做第二个今日头条出来。

而且我们和其他的产品对比起来，我们有自身的一个优势，比如说关系链。但在这方面我们的使用会比较慎重一些，像这次Facebook的事件，给所有做关系链的企业一个警示。我觉得我们在这方面比很多公司会更保守一些了，我们的用户隐私业级是比较高的一类。

对于「看一看」来说，我希望它有完全自身特色的一些东西，不能笼统用微信特色来涵盖。对用户来说有独到的价值，然后用产品的规划把他实施出来。那具体是什么？其实要在过程里不断地去思考，所以我觉得每做一个迭代也是每次尝试一个新的东西看效果，不断的更新。

但是我们最近的一些讨论我觉得这里的气氛还是比较好的，我还是有信心做一个完全是自己特色的「看一看」产品的。

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关键词：张小龙微信看一看

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