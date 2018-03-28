国产之光齐争锋：一文看尽华为P20/Pro | 小米MIX 2S发布会

昨日国产两大科技厂商华为、小米均公布了2018年上半年的旗舰产品，3月27日下午的小米发布会上小米接连推出了多款重磅产品，包含小米旗舰手机MIX 2S、小米游戏本、小爱音箱以及无线充等产品，每一款都颇具吸引力与竞争力。

3月27日晚上，由华为高级副总裁余承东主持，在法国巴黎大皇宫华为终端也推出了今年上半年的最重磅产品，包含华为P20、华为P20 Pro、华为Mate RS保时捷设计以及旗下多款高端音频设备以及可穿戴设备，均代表了华为目前的顶级实力，而华为P20 Pro以及Mate RS保时捷设计的拍照实力更是引爆了整个科技圈。

加上发布了教育版iPad的苹果春季发布会，昨天共计有三场重磅发布会同时召开，让小编也看的有些目不暇接。现在，IT之家带你一同来回顾下昨天昨日召开的小米、华为发布会，带你梳理下在2018年上半年，两大国产厂商究竟会给粉丝们带来多少重磅福利。

一、小米产品发布会：

1.小米MIX 2S

小米MIX 2S旗舰手机正式发布：全面屏+后置双摄，售3299元起：点此查看

小米MIX 2S手机官方图赏：轻盈优雅：点此查看

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2.小米无线充电器

3.小米游戏本

4.小爱音箱mini

5.MIUI 9.5稳定版

小米MIX 2S抢搭MIUI 9.5稳定版，已适配25款机型：点此查看

二、华为产品发布会：

1.华为P20：

2.华为P20 Pro：

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109分再创新高！华为P20 Pro徕卡三摄登顶DxOMark排行榜：点此查看

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3.华为Mate RS保时捷设计：

4.华为智能穿戴产品：

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5.华为音频产品：

6.华为EMUI：

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三、观点、吐槽、辣评