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国产之光齐争锋：一文看尽华为P20/Pro | 小米MIX 2S发布会

2018-3-28 20:12:59来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

昨日国产两大科技厂商华为、小米均公布了2018年上半年的旗舰产品，3月27日下午的小米发布会上小米接连推出了多款重磅产品，包含小米旗舰手机MIX 2S、小米游戏本、小爱音箱以及无线充等产品，每一款都颇具吸引力与竞争力。

3月27日晚上，由华为高级副总裁余承东主持，在法国巴黎大皇宫华为终端也推出了今年上半年的最重磅产品，包含华为P20、华为P20 Pro、华为Mate RS保时捷设计以及旗下多款高端音频设备以及可穿戴设备，均代表了华为目前的顶级实力，而华为P20 Pro以及Mate RS保时捷设计的拍照实力更是引爆了整个科技圈。

加上发布了教育版iPad的苹果春季发布会，昨天共计有三场重磅发布会同时召开，让小编也看的有些目不暇接。现在，IT之家带你一同来回顾下昨天昨日召开的小米、华为发布会，带你梳理下在2018年上半年，两大国产厂商究竟会给粉丝们带来多少重磅福利。

一、小米产品发布会：

1.小米MIX 2S

  • 小米MIX 2S旗舰手机正式发布：全面屏+后置双摄，售3299元起：点此查看

  • 小米MIX 2S手机官方图赏：轻盈优雅：点此查看

  • 小米MIX 2S DxOMark总评分97，拍照分数101持平iPhone X：点此查看

  • 桌面上开战！小米MIX 2S独家首发AR游戏The Machines：点此查看

2.小米无线充电器

  • 99元！小米无线充电器发布：7.5瓦Qi无线快充：点此查看

3.小米游戏本

  • 小米游戏本正式亮相：极简造型，正面无LOGO设计：点此查看

  • 小米游戏本“冷酷”散热有多强？2小时双烤极限压力测试来了：点此查看

  • 8999元：小米游戏本发布，7代i7+GTX 1060：点此查看

4.小爱音箱mini

  • 小米小爱音箱mini发布：可一手掌握，售价169元：点此查看

5.MIUI 9.5稳定版

  • 小米MIX 2S抢搭MIUI 9.5稳定版，已适配25款机型：点此查看

二、华为产品发布会：

  • Hi，徕卡三摄！华为P20系列4月12日上海见：点此查看

1.华为P20：

  • 102分！华为P20 DxOMark分数公布：点此查看

  • 华为P20亮相：5.8英寸刘海屏，后置徕卡双摄镜头：点此查看

  • 649欧元！华为P20发布：异型全面屏+麒麟970，渐变紫美翻：点此查看

2.华为P20 Pro：

  • 华为P20 Pro亮相：4000万像素、徕卡三摄：点此查看

  • 109分再创新高！华为P20 Pro徕卡三摄登顶DxOMark排行榜：点此查看

  • 899欧元！华为P20 Pro正式发布：徕卡三摄，拍照冠军：点此查看

  • 堪称地表最强拍照摄像：华为P20 Pro样张欣赏（12P）：点此查看

3.华为Mate RS保时捷设计：

  • 13000元起：华为MateRS保时捷设计发布，最高512GB存储空间：点此查看

  • 1.6万元毒物！华为Mate RS保时捷设计版上手图赏：点此查看

4.华为智能穿戴产品：

  • 华为手环2 Pro发布：支持5ATM防水、华为TrySleep和TruSeen技术：点此查看

5.华为音频产品：

  • 1230元：华为推出旗下首款真·无线蓝牙耳机FreeBuds：点此查看

6.华为EMUI：

  • 华为EMUI 8.1宣布：基于安卓8.1，深度集成谷歌助手：点此查看

三、观点、吐槽、辣评

  • 小米华为“好摄赋”：壮哉，吾之国：点此查看

  • 华为P20 Pro，诺基亚Lumia 1020的完美继任者：点此查看

  • 国产手机双子星：小米MIX 2S/华为P20家族你选哪个：点此查看

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关键词：小米华为

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