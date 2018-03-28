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Facebook推出一系列新隐私措施，赋予用户更大控制权

2018-3-28 20:13:24来源：新浪科技作者：李明责编：容承评论：

Facebook今日公布了一系列用户隐私方面的新措施，允许用户轻松地查看和访问Facebook所拥有的个人数据，在需要时还可以做出调整。

此举正值Facebook因信息泄露事件而遭到用户、业界和监管部门强烈指责之际。Facebook近日承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。

为此，Facebook当前正努力重新赢得用户信任。Facebook今日称，已对设置菜单进行了重新设计，让用户轻松地找到各项内容。同时，Facebook还增加了一个隐私快捷菜单。登录后，用户可以利用该快捷菜单进行额外的安全设置。例如，查看和删除共享内容，管理账户信息，查看哪些人阅读你发布的内容等。

此外，Facebook还推出了一款名为“查看你的信息”(Access Your Information)的工具，允许用户查看自己发表过的评论，共享过的内容，并删除它们。

将来，Facebook还将允许用户更方便地下载个人数据，如照片和联系人信息，并导入其他服务中。另外，Facebook还将对服务条款进行修改，更新数据政策，从而进一步规范数据的收集和使用。

Facebook最后表示，上述一系列调整事实上早在酝酿之中，只是近期的信息泄露事件曝光后，才进一步凸显了它们的重要性。

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关键词：Facebook

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