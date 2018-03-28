囧科技：微信翻译，你还我女朋友(T_T)

昨天中午，小编打开微信朋友圈想刷刷微商朋友们在卖什么东西看看能捡个什么破烂儿的时候，

突然，一个长按翻译的评论和一条看着贱贱的朋友圈引起了小编我的注意，就是下面这个▼

这还能翻译成我要饭？于是就抱着这样的好奇心，长按了那条朋友圈，结果是下面这样的▼

“噗~”一口盐汽水喷到了谁脸上，然后不知道哪里传来了一句“我靠！”

哦~原来是电脑上雷军在吐槽骁龙845处理器贵啊~擦了擦屏幕上的口水……

回到朋友圈一顿操作，emmmmm~心满意足地转了一波，等会收一波评论先。

想着再刷刷朋友圈里的微商朋友卖的玩意儿，这都啥呀(T_T)好贵！！！我还是到辣品领几张券儿压压惊先吧。

▲这么多券儿，真的不需要来几张嘛→_→

微商，惹不起惹不起~~~

……

一顿操作写了几篇文章之后，准备回朋友圈收一波“好评”的时候，结果“翻译”朋友圈底下除了第一条“宝宝，你不要我了”的评论之外，底下齐刷刷的一片“小姐姐，我有炸鸡和啤酒”……

▲想看小编朋友圈底下的评论是不可能了，这辈子都不可能的

交友不慎啊我靠！

一顿解释之后，手又非常欠地发了这么一条“翻译”朋友圈，是下面这样儿的▼

于是乎，第一条评论是这样儿的：cnm，劳资要跟你分手

……

因为翻译完之后是这样儿的▼

直到现在，小编是这样的▼

微信翻译，你还我女朋友~~~

段子就说到上面了，接下来咱们聊聊正事儿。微信为什么会出现这么好玩的翻译呢？疑问句变肯定句，肯定句变疑问句的。

其实，这是微信翻译的一个bug，在以上两条朋友圈中，组成兔子手部的“つ”，其实是一个日语字符，于是整句话就会被当成日语来翻译。由于日语语法问题，疑问句就会变成肯定句。反之同理。